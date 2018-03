"Estoy del otro lado del mundo, pero me gustaría estar en Florencia para despedirme de David, junto con mi gente. Cuando las terribles noticias de la muerte de nuestro capitán llegaron a Reconquista, tuve la misma reacción: estaba conmocionado, sin palabras. No hay respuesta para la muerte, pero esta vez fue una locura " expresó Gabriel Batistuta en una carta distribuida a través de ANSA después de la muerte de Davide Astori.

Batistuta fue campeón de la Copa y Supercopa italiana en la Fiorentina.

"Un futbolista que muere durmiendo es algo increíble, inexplicable, inaceptable (...). No conocí a Davide en persona, escribe el ex delantero violeta, pero mis amigos florentinos siempre me habían regalado un espléndido retrato de él" reflexionó el ídolo de la Fiore.

Fue jugador "Viola" de 1992 a 1999