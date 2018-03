La impresionante victoria 6-1 de la Furia Roja sobre Argentina, el martes en un amistoso en Madrid, hizo que este miércoles la prensa española se dejara llevar por la euforia, pensando ya en el inicio del Mundial (14 junio-15 julio) y acordándose del gran ausente del partido, Lionel Messi.



"Obra maestra", tituló en su portada el deportivo Marca, con una imagen en la que el capitán Sergio Ramos besa el pie de su compañero del Real Madrid Francisco Alarcón Isco, la figura del partido con un triplete.



"Histórica paliza a Argentina de la mejor España de los últimos tiempos con tres goles de Isco", explica el periódico también en su primera página.



Marca cree que la actual España de Julen Lopetegui recuerda a la del ciclo inolvidable que permitió encadenar los títulos en la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.



"El equipo liderado por Julen Lopetegui demostró el hambre que le hizo ser campeón hace ocho años y que perdió hace cuatro en Brasil", afirmó, recordando el Mundial-2014, en el cual la Roja marcó el final de aquella etapa gloriosa con una eliminación en la fase de grupos.



Fue el decimoctavo partido de España sin perder y un triunfo de prestigio que dispara las expectativas del equipo.



Por su parte, el diario As se centró igualmente en el autor de tres tantos: "¡Isco y olé!", acompañando con " Goleada histórica a una Argentina que no supo perder".



La demostración de fuerza del martes en el estadio Metropolitano hace que As esté deseando que llegue ya la cita de Rusia para que la Roja opte a reconquistar el trono del fútbol: "Que el Mundial empiece ya". "Messi, el ausente muy presente".



En el diario deportivo Sport, con sede en Cataluña, se acordaron especialmente de Lionel Messi, pese a que la estrella del Barcelona fue baja en el partido por un problema físico.

"Messi ya sabe quién es la favorita", titula en su portada Sport.



El periódico se muestra especialmente crítico con la imagen mostrada por la Albiceleste en Madrid. "Argentina es hoy una selección desangelada, sin capacidad de creación y sin ningún plan definido", dijo. "Si se da la circunstancia como ayer de que Messi no puede jugar, entonces la selección albiceleste se hunde en una mediocridad insoportable", afirmó.



En la prensa de información general también se hace un análisis muy positivo de la victoria de España, sin dejar de subrayar la debilidad mostrada por Argentina.



"Por mucho que apele a la ausencia astral de Messi, una Argentina destartalada se fue del Wanda con una zurra histórica. Para colmo, no se vio aplastada por esa España de frac de otras ocasiones. Frente a una albiceleste tan desmadejada, a la Roja le bastó con media docena de crochés al frágil mentón argentino", afirmó El País en su crónica.