- San Lorenzo venció a Huracán las últimas 3 veces que se enfrentaron, y no recibió goles.



- Huracán perdió 1 de sus últimos 11 partidos como local (6V 4E), anotando en 9 de esos encuentros y con valla invicta en 8 de ellos.



- Boca ganó 8 de sus 9 partidos de local en este torneo (1D), con resultado global de 22-5 en ellos.



- River cayó 1-2 en sus 2 duelos ante Patronato en Primera División; ambos en 2016.



- De vencer a Chacarita, Racing igualará su mejor racha de triunfos consecutivos por liga argentina en los últimos 30 años: 6 (2014).



- Independiente no recibió goles en sus últimos 4 partidos; si no recibe ante Argentinos, igualará su mejor racha en los últimos 30 años: 5 (2010).