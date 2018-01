Juan Manuel Llop, entrenador de Newell’s, advirtió esta tarde que su equipo "merece mejorar muchísimo" en el funcionamiento, pese al triunfo 2-1 que alcanzó ante Arsenal, en la reanudación de la Superliga de fútbol de Primera División.



"Necesitamos y merecemos mejorar mucho el rendimiento", consideró el DT Rojinegro, una vez concluido el encuentro en el estadio Marcelo Bielsa.



Sin jugar bien, Newell’s alcanzó una apretada victoria sobre Arsenal, con un gol del juvenil Joaquín Varela, logrado en tiempo de descuento.



"No tuvimos el protagonismo del juego. Ellos fueron los dominadores", describió el entrenador, que también resaltó que "no encontramos las sociedades" futbolísticas que le hubiesen permitido al elenco rosarino "tener un mejor funcionamiento".



Llop también ensayó una suerte de disculpa respecto del "poco protagonismo" que mostró el volante Brian Sarmiento, que "tuvo que correr y sacrificarse mucho. Por eso no pudo ser figura", dijo.



Por su lado, el héroe de la jornada, el pibe Varela reflejó su alegría por la conquista y resaltó "pude abrir el pie y meterla", al narrar su gol.



"Es una gran alegría para este plantel que viene trabajando mucho y rompiéndose el lomo desde el año pasado, pero no se nos daban los resultados”, declaró el defensor catamarqueño de 20 años, que hoy jugó su segundo partido en Primera.



"Esto se los dedico a mis viejos y a mi abuela, a toda mi familia que no pudieron venir a verme y están en Catamarca, y a todos mis compañeros y a la gente”, destacó Varela.