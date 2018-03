El Atlético de Madrid goleó 5 a 1 al Lokomotiv Moscow en Rusia y cerró un global de 8 -1 para pasar a la siguiente ronda de la Europa League. Para los dirigidos por Diego Pablo Simeone, abrió el marcador Ángel Correa, ex San Lorenzo, a los 16 minutos del primer tiempo.

Por su parte, Sebastián Driussi, ex River, anotó en el empate 1 a 1 de Zenit St. Petersburg ante el Leipzig de Alemania, pero su equipo quedó eliminado al finalizar 3 a 2. En el conjunto ruso además jugaron desde el inicio Leandro Paredes, ex Boca, Matías Kranevitter, ex River, y Emiliano Rigoni, ex Independiente.

Rodrigo Andrés Battaglia, ex Huracán, le dio el gol de la clasificación en el alargue a Sporting Lisboa de Portugal, donde también fue titular Marcos Acuña, ex Racing, en la derrota ante Viktoria Plzen de República Checa por 2-1, de visitante, pero de 3-2 en el global.

Por último Lucas Ocampos, ex River, marcó en el 2-1 de Marseille sobre Athletic de Bilbao de España, y de esta manera contribuyó para la clasificación a los cuartos de final por el 5-2 en el global.