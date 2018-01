El plantel de Boca, líder de la Superliga del fútbol argentino, arrancará el próximo martes la semana con la presencia de los colombianos Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Frank Fabra en el entrenamiento que se realizará en Casa Amarilla desde las 9.30, de cara al partido ante Colón de Santa Fe, el sábado próximo en la Bombonera.



Barrios, Cardona y Fabra están involucrados en un confuso episodio con mujeres en un departamento de Puerto Madero ocurrido hace 8 días, razón por la cual no estuvieron en los amistosos ante Aldosivi y River, pero mañana entrenarán con todo el grupo según confirmó el director técnico Guillermo Barros Schelotto.



Según las fuentes, los tres futbolistas colombianos recibieron el perdón del presidente Daniel Angelici

(quien también confirmó que ese mismo día entrenarán con el plantel) y del Mellizo, quien los pondría como titulares el próximo sábado ante Colón, en la reanudación de la Superliga.



Los jugadores citados (a través de su abogado, Miguel Angel Pierri) y las denunciantes Cintia Jiménez y Amanda Catheryne Alayo llegaron a un acuerdo privado, señalaron allegados a la dirigencia Xeneize.



Pero también incidió en la decisión de Angelici (quien creyó en la presunción de inocencia de los acusados Barrios y Cardona, y del testigo Fabra) y principalmente en la de Guillermo (a quien el hecho lo incomodó, según su propia definición) el flojo rendimiento del equipo en los amistosos del verano.



Boca perdió primero con Godoy Cruz (3-2), en Mendoza. Después, cayó con Aldosivi (4-2 en los penales tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.) y ante River (1-0), ambos en Mar del Plata.



Barros Schelotto, más allá de sus declaraciones protocolares, se mostró preocupado por el nivel futbolístico de su equipo en los últimos dos partidos, donde jugó con mayoría de titulares: no funcionó ni el 4-2-3-1 ante Aldosivi (con Tevez retrasado) ni el 4-3-3 (el dibujo que más le gusta al DT) con River.



Boca no defendió bien en todo el verano (por eso el mellizo insiste con la posible llegada del zaguero central paraguayo Gustavo Gómez, que juega en Milan de Italia) ni generó juego, mucho más notorio ante River. De ahí que el DT también pida un volante ofensivo.



El equipo para el sábado sería con Agustín Rossi (cuestionado por los hinchas pero respaldado por Guillermo); Julio Buffarini o Gino Peruzzi (la única duda), Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Fabra; Nahitan Nández, Barrios y Cardona; Cristian Pavón, Ramón Ábila y Carlos Tevez.



Pero si muta al 4-2-3-1 los once serían Rossi; Buffarini o Peruzzi, Goltz, Magallán y Fabra; Nández y Barrios; Pavón, Tevez y Cardona; Ábila.



Barros Schelotto dispone de estos jugadores ante las lesiones de Fernando Gago y Pablo Pérez en la mitad de la cancha (los dos generadores de juego); de Darío Benedetto, el goleador del equipo; y Leonardo Jara, el lateral derecho titular.



El mellizo es consciente de que un triunfo frente a Colón le permitiría llegar al partido de la semana siguiente como líder ante San Lorenzo, su escolta hoy a tres puntos, ya que Boca es el puntero con 30 puntos.



Esos serán los ejes principales n la semana previa a la reanudación de la Superliga, donde Barros Schelotto buscará corregir errores en la defensa y mejorar el nivel en la gestación del juego.



Faltan apenas cinco días para el partido con Colón, el primero oficial del año, donde Boca afrontará además la Copa Libertadores (el 1 de marzo debutará ante Alianza Lima, en Perú, por el Grupo 8); la Supercopa Argentina (el 14 de marzo frente a River en Córdoba) y la Copa Argentina (aún sin rival y en segundo semestre).