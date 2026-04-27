Paulo Dybala le hizo un guiño tremendo a Boca para después del Mundial 2026: "Estaría bueno..."

El 'Mundo Boca' concluye por estos últimos días en una hipótesis concisa y clara: la llegada de Leandro Paredes al Xeneize lo cambió todo.

No solo por la tremenda racha de catorce partidos sin derrotas, sino porque desde su desembarco en La Boca, el capitán habría modificado un montón de cosas del día a día y desde los nuevos bríos, se comenzaron a construir los resultados positivos, que incluyen los dos partidos con victorias por la Copa Libertadores.

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La Copa es la obsesión del hincha de Boca y de su plantel, que espera y se ilusiona con poder reforzarse con la llegada de Paulo Dybala para la segunda parte del año, después del Mundial 2026.

La Joya finaliza su contrato con Roma el 30 de junio, por lo que quedará libre y podrá decidir dónde jugar a partir del segundo semestre.

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Y dentro de la novela que se inició hace varios meses, Paredes no para de meterle fichas al cordobés, que se reconoce como hincha Xeneize.

Y en ese sentido, Dybala rompió en silencio por estas horas en diálogo con 'LDP Mundial' con el animador Pollo Álvarez. "Leo no colabora, je. Me llegan los mensajes de Lea, de Cami (por Galante, la esposa de Paredes), porque tiene mucha relación con Oriana (por su esposa). Siempre hablamos con ellos. El día que se fue para nosotros fue triste por la relación que tenemos con su familia, el compartir día a día. Nos juntamos menos, casi nada. Entonces esto insisten mucho", recordó sobre la salida del mediocampista central del elenco italiano.

"Hace dos días creo que había salido una publicación mia con la camiseta de Boca y ellos la mandaron al grupo, jodiendo, si era IA. Nos cagamos de risa. Estaría bueno. Nosotros los extrañamos mucho a ellos, pero nunca sabés lo que puede pasar", apuntó el zurdo, que lucha por un lugar en la Selección Argentina para la Copa del Mundo.

Luego, Álvarez le preguntó concretamente sobre la chance de jugar en Boca a partir de mitad de año y el Cordobés le entregó una respuesta protocolar: "Hoy juego para Roma, tengo que defender esta camiseta. Nunca sabés qué puede pasar".