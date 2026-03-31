La tremenda revelación de Leandro Paredes sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca y que ilusiona a los hinchas: "Tiene un sueño por..."

Leandro Paredes no esconde la ilusión. A días del debut de Boca en la Copa Libertadores, el capitán del equipo de Claudio Úbeda se permite mirar hacia adelante. Y en ese horizonte aparece un nombre que sacude al mundo azul y oro: Paulo Dybala.

"Para mí sería un sueño", admite Paredes, sin rodeos, sobre la posibilidad de compartir plantel con el cordobés, que quedará libre de la Roma a partir del 30 de junio. "Lo dije siempre, él también tiene mucha ilusión, su padre también. Entonces hay muchas cosas en el medio que lo llevarán a tomar una decisión, sea para venir o no. Desde mi lado, ojalá que se pueda cumplir, que podamos contar con él porque sería algo muy importante para todos", agregó en una entrevista al sitio oficial de la Copa Libertadores, en el que tocó diversos temas.

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%uD83D%uDD35%uD83D%uDFE1 Leandro Paredes habló sobre la posibilidad de que Paulo Dybala vista la camiseta de Boca.#DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/9egm8ons8q — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) March 31, 2026

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De esta forma, Paredes volvió a lanzar una señal de la posible llegada de la Joya, un anhelo del Xeneize, que cocina a fuego lento su incorporación y espera poder sumarlo en junio. Hay que destacar que el actual futbolista de la Roma fue operado a inicios de mes por una lesión en la rodilla izquierda y es probable que no juegue hasta mediados de abril.

La novela del cuadro de la Ribera y Dybala lleva meses en la cabeza del hincha. En diciembre, con el rumor más que asentado, Marcelo Delgado, mánager deportivo de la institución, habías manifestado que "ojalá que podamos hacer el esfuerzo, más allá de si existe la posibilidad".

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Sin confirmar ningún interés concreto, el Chelo expresó que la chance "se evaluará", a sabiendas de que el futbolista termina su contrato en junio de 2026.



