El delantero Cristian Pavón “puede jugar sus últimos partidos en Boca”, admitió este lunes su representante, Fernando Hidalgo, aunque avisó que el futbolista “no piensa en irse” del club por el momento.



"Pavón tiene la cabeza en Boca, no piensa en irse. Debe seguir rindiendo como lo viene haciendo. No nos desesperamos para que se vaya en este mercado de pases. Cuando llegue una oferta que desde lo deportivo y económico convenza a Cristian lo evaluaremos con Boca", explicó en diálogo con radio El Mundo.



De todas formas, el manager sí especuló que puedan ser los últimos partidos del cordobés debido a su alto rendimiento deportivo y a su muy probable convocatoria para jugar el Mundial Rusia 2018.



"Pavón está muy contento. Sabemos que vale 25 millones de euros más impuestos Y nuestra intención no es cortar nuestro contrato con Boca”, abundó Hidalgo.