El correntino Leonardo Mayer, instalado en los cuartos de final del Argentina Open de tenis tras una excelente victoria sobre el italiano Fabio Fognini, se mostró "feliz por haber jugado muy bien y dejado atrás los nervios" que lo persiguen siempre que le toca jugar en Buenos Aires.

"Estoy feliz porque jugué muy bien y también pude superar mis nervios. Realmente me cuesta mucho jugar en Buenos Aires, me presiono demasiado", subrayó Leo Mayer en la zona mixta de estadio, donde atendió a los medios de prensa luego de su triunfo en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El correntino le ganó a un rival complicado y al que nunca había superado como Fognini por 6-3 y 6-3 en una hora y cuarto de juego y se instaló entre los ocho mejores del certamen.

"Me preparé muy bien, estuve siempre concentrado y me ayudó mi saque, realmente me salvó en muchas ocasiones", comentó el correntino de 30 años, quien llegó a servir a 220 kilómetros por hora.

Mayer inscribió su nombre junto a los de Guido Pella, Federico Delbonis y Diego Schwartzman, quienes habían logrado antes del pase a cuartos de final. "Es mejor para el torneo y la gente que hayan tantos argentinos. Creo que todos jugamos alguna vez juntos por la Copa Davis y ahora estamos en una semana muy buena, habría que fijarse eso a veces cuando se nos critica", lanzó Mayer en su despedida.

Todos los resultados de la jornada

Resultados completos de los partidos jugados este jueves por la cuarta jornada del Argentina Open, torneo que repartirá premios por 648.180 dólares y se juega en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.



- CANCHA CENTRAL GUILLERMO VILAS -



- Guillermo García López (España) a Pablo Carreño Busta (España) por 7-6 (7-5), 1-6 y 7-6 (8-6).



- Federico Delbonis (Argentina) a Gastao Elias (Portugal) por 7-6 (7-5) y 7-6 (8-6).



- Gael Monfils (Francia) a Dusan Lajovic (Serbia) por 6-4 y 6-3.

- Leonardo Mayer (Argentina) a Fabio Fognini (Italia) por 6-3 y 6-3.



- CANCHA 2 -



- Diego Schwartzman (Argentina) y Dominic Thiem (Austria) a David Marrero (España) y Fernando Verdasco (España) por 6-1 y 6-4.



- Juan Sebastián Cabal (Colombia) y Robert Farah (Colombia) a Pablo Carreño Busta (España) y Pablo Cuevas (Uruguay) por no presentación.



- Andrés Molteni (Argentina) y Horacio Zeballos (Argentina) a Hans Podlipnik Castillo (Chile) y Andrei Vasilevski (Belarús) por 6-1 y 7-5.