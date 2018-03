César Luis Menotti aceptó que “venía mal” de salud pero que siempre “salía ileso” de esas amenazas pero que “esta vez lamentablemente no pudo”.



En diálogo con periodistas, "El Flaco" recordó que un día Diego Armando Maradona le dijo que el “mejor del mundo” era René Orlando Houseman y no él.



"Nunca razonaba y elegía lo mejor para todos, tanto para él como para el equipo”, rememoró el ex entrenador campeón con Huracán en 1973.



Menotti recordó algunas de las anécdotas que vivió con el ex futbolista cordobés "Un día en cancha de Vélez tiró un túnel y yo cuando terminó el partido le dije: ’mirá que acá hay que jugar en serio’. Y me contestó: ’en serio yo jugaba en la villa que si perdía me tenía que ir corriendo para no quedarme sin ropa”.

El autor del libro "Fútbol sin trampas" dijo que "el loco" estuvo muy solo siempre y que nunca recibió ningún tipo de ayuda de nadie, a pesar de que su vida era un torbellino.

Fillol: "A Houseman lo disfruté como compañero y lo parecí como Rival"

"Siento mucha tristeza por la partida de René. Se fue un grande de nuestro fútbol", recordó "El Pato" visiblemente dolido por la desaparición física del ex delantero, con quien compartió equipo en River en 1981.



El ex arquero valoró la calidad de Houseman como jugador "Como a otros grandes del fútbol tuve la suerte de disfrutarlo cuando lo tuve de compañero y de padecerlo como rival, pero siempre era un placer verlo jugar”.

"Se nos fue otro campeón del mundo en sólo 10 días", dijo en referencia al deceso de Rubén Galván, integrante del equipo de Argentina campeón del mundo en 1978.