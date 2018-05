El delantero uruguayo Santiago Damián García Correa, más conocido por su apodo como el "Morro" García, responsable del triunfo sobre el Bicho y también goleador del torneo con 16 gritos, afirmó en una entrevista radial que no se sentará a ver el partido del Xeneize, puntero del campeonato, y justificó con un insólito motivo.

"No voy a ver a Boca mañana. Nunca lo miro. Tengo un asado. Si es domingo, al mediodía. Me entero cuando llego al vestuario al otro día porque no miro tele. No miro el fútbol argentino, me pongo a mirar fútbol uruguayo".

Sobre su técnica para ejecutar los penales, explicó: "Un amigo me dijo siempre que mire las rodillas. Por suerte viene saliendo bien".

#TNTSports | "Esto es mérito del esfuerzo que hacemos día a día, de los partidos que hemos jugado, de la manera que hemos levantado varios resultados. Este grupo se está mereciendo terminar un año así", reflexionó el Morro Santiago García, goleador del Tomba

Después del partido en La Paternal, el Tomba no reparó en modestias y festejó a puro grito en el vestuario visitante del estadio Diego Armando Maradona.