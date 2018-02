El actual diputado estuvo en el Club Cooperarios de Quilmes, donde además de presentar su propuesta, criticó duramente la decisión de jugar ante Chile el 6 y 7 de abril próximos por la serie de ascenso de la Zona Americana de Copa Davis en San Juan.

"No digo que esté mal salir a las provincias, eso está bien. Pero esta decisión se tomó por una cuestión económica, no deportiva. Queda más cerca para los jugadores chilenos que para los argentinos, así que no va a ser un partido fácil, porque el lugar tiene las mismas características que Santiago", sentenció.

Posteriormente agregó que "habría que hacerlo para fomentar el tenis, no por una cuestión económica nada más. No consultaron a los jugadores para decidir la sede de Copa Davis, La Asociación no debe ser Davis-dependiente".

En la ocasión, Calleri candidato a ser presidente de la AAT presentó su propuesta y la de todo su equipo, sobre la cual enfatizó especialmente "nos interesa la situación de los clubes, como está la situación del tenis social. Queremos regionalizar el tenis, que un jugador de zona sur no tenga que ir a jugar a La Plata. Hay una @AA Tenis ausente en los clubes, la base es lo más importante. Como jugadores de La Legión estamos dispuestos a trabajar, para darle una innovación importante al sistema de juego y a la competencia de menores".

"Además hay muchos dirigentes con gran voluntad de trabajar por el bien del tenis argentino como Tomás Linch, Ale tadeo, Jorge Cano. Para repetir lo de La Legión debemos formar a profesionales, nadie nace profesional. Hoy el tenis social está muy descuidado, todos empezamos por esos espacios, hoy no hay buenos torneos y eso no motiva a los jugadores. Empezamos desde chicos a tomar el tenis como un juego para luego ser profesionales, pero nadie nace profesional, un profesional se hace", concluyó.