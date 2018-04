El delantero Gonzalo Verón, señalado por Boca como autor de un supuesto penal en el triunfo de Independiente por 1-0 en Avellaneda, solicitó "poner una lupa en las jugadas polémicas para los dos lados".



"Si quieren poner una lupa en las jugadas polémicas que sea para los dos lados, hay cosas que no muestran", sostuvo el atacante bonaerense de 28 años en la conferencia de prensa tras el entrenamiento matutino en Villa Domínico.



Verón saltó a cabecear sobre el final del encuentro con el uruguayo Nahitan Nández y si bien hizo el gesto de utilizar la mano aseguró: "La pelota nunca me pegó en la mano. Nández cabecea, si la hubiese tocado con la mano, la pelota hubiese caído muerta. Es una jugada complicada para los árbitros".



"Para nosotros hubo fallos arbitrales que tampoco cobraron y molesta que se hable solo de la jugada de ellos, la pasaron muchísimas veces y hubo polémicas para nosotros que no las pasaron ni una vez", protestó.



Consultado sobre cómo vio el desarrollo del juego, el futbolista campeón de la Copa Libertadores 2014 con San Lorenzo analizó: "Fue un partido peleado pero fuimos superiores a Boca".



"Tanto Talleres como Boca eran partidos muy importantes, lo tomamos como dos finales y los resultados se dieron. Lo más importante es que el equipo siga jugando de esta manera, sumando de a tres y que pueda clasificar a la Copa Libertadores 2019", deseó.



El Rojo tendrá poco tiempo para descansar ya que el próximo miércoles a las 21.45 recibirá a Corinthians de Brasil en Avellaneda por el Grupo G de la Copa Libertadores.



"Anoche hicimos un desgaste importante pero descansamos bien, tenemos un plantel amplio y cualquiera puede jugar el miércoles" sostuvo Verón.



"En la Copa, de local, tenés que hacerte fuerte y ganar. Habrá que jugar con dientes apretados porque Corinthians tiene buenos jugadores y es uno de los mejores equipos de Brasil", asumió.



El plantel volvió a los entrenamientos con un ejercicio regenerativo para los titulares y una tarea física y táctica para el resto de los jugadores.



De cara al miércoles, el entrenador Ariel Holan deberá atender la evolución del esguince de tobillo izquierdo del lateral derecho Fabricio Bustos y los estudios que se realice el polifuncional Jonás Gutiérrez, que sufrió una lesión muscular en el gemelo derecho.



Además el director técnico esperará hasta último momento la evolución del volante central uruguayo, Diego Torito Rodríguez, y del volante ofensivo correntino Maximiliano Meza, también con problemas musculares.