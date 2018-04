El zaguero central de Boca Paolo Goltz estimó que su equipo hizo “un partido inteligente” y evaluó que al final “el empate fue justo” para el 1-1 frente al Palmeiras, por el Grupo 8 de la Copa Libertadores. "Hicimos un partido inteligente, creamos muchas situaciones, considero que el partido muy bueno”, indicó quien fuera la figura del encuentro.

"Creo que el empate fue justo, porque Palmeiras no lo merecía ganar, afortunadamente pudimos igualar rápido en el final, tras el gol de ellos”, prosiguió. "Estuvimos tranquilos y bien parados para controlar a ellos, que son rápidos y saben salir muy bien. Vinimos con la intención de ganar, pero el empate no está mal”, valoró el ex zaguero de Huracán y Lanús.

"Nos faltan jugadores importantes, pero lo que juegan saben que deben estar a la altura de las circunstancias y así lo hacen”, expresó el defensor xeneize. "Sé que tendremos momentos compolicados, porque tenemos rivales dificiles, pero vamos a ser protagonstas en esta Copa”, confió el zaguero.

"Cuando se presentan seguidillas de partidos se sienten las dolencias, el cansancio y surgen las lesiones pero hay plantel para hacer frente a la doble competencia”, cerró Goltz en referencia al campeonato de la Superliga y la Copa Libertadores. Precisamente Goltz debió salir lesionado a los 39 minutos del segundo período por una fuerte molestia en el posterior de la pierna derecha por lo que al regresar a Buenos Aires se le realizarán los estudios correspondientes para evaluar el grado de la lesión y si estará en condiciones de jugar contra Independiente, el próximo domingo por la Superliga.