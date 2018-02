El ex Newell’s Old Boys indicó que lucharán por meterse en la zona de clasificación a las copas mientras están a cinco de la Copa Sudamericana y a ocho de la Copa Libertadores en la Superliga: “Hay que agachar la cabeza para tener un buen funcionamiento y acceder a las copas”.

"Hace más de seis meses donde nos convierten y se nos hacen difícil. La desesperación de ganar nos lleva a equivocarnos, pero para salir hay que trabajar, hay que hacer base en la defensa; ganamos muchas cosas desde lo defensivo”, indicó el ex Zaragoza de España.



Leonardo Ponzio consideró que el entrenador Marcelo Gallardo no quiso decir que el equipo no juega “por nada” en la Superliga porque “no es su mentalidad” y que es fundamental para el futuro cambiar el chip ya que "es muy feo acostumbrarse a perder".



El plantel de River se entrenó en el predio de Ezeiza donde los futbolistas que fueron titulares en la derrota ante Lanús del domingo pasado efectuaron ejercicios regenerativos. Dos de ellos, Enzo Pérez (suspendido para el choque con Godoy Cruz por acumulación de amarillas) e Ignacio Fernández, trabajaron junto con los suplentes en espacios reducidos.

En tanto, el mediocampista Ariel Rojas, quien se recupera de un desgarro en el gemelo derecho, trotó alrededor del campo y el delantero Marcelo Larrondo trabajó en el gimnasio.



River, que acumula 18 puntos, se encuentra décimo noveno y enfrentará el próximo domingo a Godoy Cruz de Mendoza en el estadio Monumental a partir de las 19.15 horas por la fecha 16 de la Superliga.