El parte médico de Lucas Biglia, de 32 años, reveló que solamente sufrió un hematoma en la espalda y todo indica que no habría inconvenientes en jugar el Mundial de Rusia 2018 si Jorge Sampaoli así lo dispusiese. Los especialistas comunicaron: "Sufrió un fuerte hematoma".



Así, el jugar del Milan estaría en condiciones de integrar la lista de 35 convocados por Sampaoli. El fuerte dolor que sintió se debe a que Alejandro Papu Gómez lo golpeó en el mismo lugar donde sufrió un desplazamiento de dos vértebras cuando jugó ante el Benevento en abril de este año.



Biglia volvió a jugar este domingo frente al Atalanta luego de la grave lesión pero nuevamente debió abandonar el partido en el segundo tiempo y fue sustituido por Ricardo Montolivo.



Si bien no jugará frente a la Fiorentina, su participación con la Selección Argentina no corre peligro y en los próximos días llegará a suelo argentino para sumarse a la concentración en el predio de la AFA en Ezeiza.



Por otra parte, el Papu ofreció disculpas a Biglia por haberle cometido una fuerte infracción que le causó la lesión en partido de la Liga italiana.



"Mis más sinceras disculpas a Lucas Biglia, le deseo una pronta recuperación, jamás tuve la intención de hacerle mal; me siento muy apenado por lo sucedido", escribió Gómez en su cuenta en la red social Instagram.



Así fue el golpe