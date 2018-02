El entrenador de Boca, abrió la posibilidad del esperado debut de Emanuel Reynoso, al señalar que el atacante "tiene muchas chances de jugar" ante Banfield, en busca de más creación en el mediocampo del equipo Xeneize.



"Teniendo en cuenta que Pablo Pérez no está, probamos esta semana con tres volantes. Reynoso tiene esa posición clara, ya que jugaba en ese lugar en Talleres", dijo el Mellizo ante una consulta sobre el futbolista cordobés en la habitual rueda de prensa de los viernes.



Así las cosas, Bebelo, la última incorporación de Boca en el mercado de pases del verano, debutará como titular en el líder de la Superliga del fútbol argentino, pero lo hará en lugar de Walter Bou.



Boca volverá entonces al dibujo táctico del 4-3-3 y formará con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Emanuel Reynoso; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Edwin Cardona.



Consultado sobre los motivos por los cuales no juega de entrada Ramón Wanchope Ábila, el entrenador dijo que "en la posición de Ábila tenemos a Tevez y a Bou. A Tevez lo ubico de 9 porque necesitamos un poco más de fútbol y por eso pongo un mediocampista más y no otro delantero", explicó.



Consultado sobre la recuperación de Fernando Gago y la posibilidad de que pueda empezar a entrenarse con el grupo, Guillermo sostuvo que "más allá del entusiasmo del jugador, el médico debe dar el visto bueno para que pueda entrenarse normalmente o no".



En cuanto a la Copa Libertadores, de cara al debut el 1 de marzo ante Alianza Lima de visitante, señaló que "la atmósfera de un partido de Copa es distinto a cualquier otro partido. Pero debemos ser prudentes y no dejar de lado el campeonato. Esta es una Copa Libertadores donde hay 17 equipos que ya fueron campeones y que tienen sus pretensiones de ganarla".



"Tenemos dos partidos previos al de Lima, uno es con Banfield y otro con San Martín de San Juan, y debemos afrontar eso de la mejor manera, porque uno de nuestros objetivos en el año es lograr el campeonato", agregó.



En cuanto a Banfield, que pondrá suplentes el domingo ya que reservará a sus titulares para definir el próximo miércoles ante Nacional de Montevideo su clasificación a la fase de grupos de la Libertadores, aceptó que "cambia el panorama que Banfield ponga un equipo suplente, pero ellos tiene las ganas y la motivación de jugar contra Boca. A mí me paso lo mismo cuando dirigía a Lanús".



En cuanto al “récord” de los 432 días que mantiene Boca como puntero del torneo local, expresó que "respecto a la consideración o no hacia nosotros, yo no puedo obligar a la gente que piense o diga lo que yo quiero. Hemos logrado algo que no había pasado en la historia, estar tanto tiempo punteros. El equipo ha mejorado y ha elevado el nivel de competencia interna y tiene jugadores de selección", analizó.



El técnico de Boca señaló que no hubo un partido en lo que va de la Superliga en el cual Boca no haya "merecido ganar", a la vez que rescató la actitud del equipo ante la adversidad de haber tenido "jugadores importantes" lesionados.



"Hemos sido muy regulares en el torneo, mas allá de que se hayan lesionado jugadores importantes como Benedetto, Gago y Pablo Pérez. Me gustó la actitud del equipo para reemplazarlos, al menos en resultados y no recuerdo un partido que nos hayan superado o que no hayamos merecido ganar", aseveró.



Boca volverá a los entrenamientos mañana a las 10 en Casa Amarilla, donde el entrenador dispondrá del trabajo de pelota parada y confirmará a los once para visitar al Taladro.



Único puntero del torneo con 37 unidades, enfrentará a Banfield el domingo desde las 21.30, por la 16ta. fecha de la Superliga en el estadio Florencio Sola, con el arbitraje de Mauro Vigliano y la televisación de TNT Sports.

La conferencia de prensa