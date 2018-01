Armani. Su sueño es jugar en "el club de sus amores", ¿podrá?

Atlético Nacional de Medellín advirtió que el pase del arquero Franco Armani a River no se destrabará hasta que el club argentino presente avales "satisfactorios" para respaldar el pago de las últimas dos cuotas de la cláusulas de rescisión.



Armani, de 31 años, espera por la formalización del vínculo con la entidad de Núñez para poder sumarse a la pretemporada que el equipo de Marcelo Gallardo realiza en la ciudad de Miami.



El arquero ya se realizó la revisión médica en River pero no pudo viajar a Estados Unidos por esa traba en la negociación.



El club colombiano aclaró en un comunicado oficial que ha puesto "toda su voluntad" para que el futbolista "cumpla el sueño de jugar en un grande de su país", pero insistió en la presentación de las garantías "en defensa del patrimonio".



"Para que el arquero pueda jugar en Argentina, River debe pagar la cláusula de rescisión, la cual debe cancelarse de manera inmediata, no siendo esto un capricho sino una medida que se toma en todos los casos donde deba pagarse dicha cláusula", explica.



"Atlético Nacional con el fin de que Franco Armani cumpla su sueño -prosigue-, accedió a que el monto de la cláusula se pagara: un primer pago de contado y dos más, diferidos a seis y doce meses. Estos dos últimos ligados a una garantía bancaria".



"Atlético Nacional no ha pedido algo distinto a lo ya pactado, el Club River ofreció inicialmente garantías bancarias, las cuales no pudieron conseguir en el mercado y hasta el momento no hemos recibido garantías que sean satisfactorias para la Institución", concluye.