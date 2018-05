Sarmiento de Junín empató 0 a 0 ante Instituto de Córdoba y pasó, por ventaja deportiva, a las semifinales del reducido de la Primera B Nacional por el segundo ascenso a la Superliga, ya que terminó mejor posicionado en el torneo de la categoría.



El partido se jugó en el estadio Eva Perón de Sarmiento y fue arbitrado por Ramiro López.



Comenzó mejor Sarmiento, que buscó el arco rival y que llegó con un cabezazo de Lucas Passerini apenas desviado.



En un marco de poco fútbol Instituto no pisó el área rival, porque los delanteros Facundo Castelli y Mateo Klimowicz estuvieron desconectados del resto.



En el segundo Sarmiento, con dos líneas de cuatro, apostó al contragolpe, pero sin ideas acumuló gente, e Instituto empujó por la obligación del gol pero sin claridad.



Javier Mendoza fue el más claro cuando se tiró a los costados e Instituto tuvo una posibilidad muy clara con un centro de Facundo Caselli a Malcon Braida, que desde ?abajo del arco? no pudo vencer a Fernando Pellegrino.



Sarmiento tuvo dos contragolpes propicios en los últimos cinco minutos, uno con el arco libre, que desperdició.



No obstante se llevó un empate sufrido pero suficiente como para clasificarse a las semifinales del reducido por el segundo ascenso.

Síntesis

Sarmiento de Junín: Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Ariel Kippes, Lucas Landa y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Renzo Spinacci, Guillermo Farré y Gonzalo Bazán; Ignacio Cacheiro y Lucas Passerini. DT: Iván Delfino



Instituto: Lucas Hoyos; Alan Aguirre, Víctor López y Esteban Goicoechea; Gastón Yabale, Matías Nizzo, Ignacio Antonio y Emiliano Endrizzi; Javier Mendoza, Facundo Castelli y Mateo Klimowicz. DT: Darío Franco.



Cambios: en el segundo tiempo: 11m. Nicolás Miracco por Ignacio Cacheiro (S), 17m. Malcon Braida por Gastón Yabale (I), 23m. Nicolás Rinaldi por Gonzalo Bazán (S) e Ignacio Bailone por Emiliano Endrizzi (I), 40m. Sergio Quiroga por Nahuel Estévez (S) y 41m. Mauricio Tévez por Mateo Klimowicz (I),.

Incidencias: Alan Aguirre (Instituto), expulsado a los 41 minutos del segundo tiempo.

Cancha: Sarmiento

Árbitro: Ramiro López.