Barcelona se impuso por 1 a 0 al Valencia, en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. El único tanto del encuentro, que se disputó en el Camp Nou, lo marcó el uruguayo Luis Suárez tras asistencia de Lionel Messi a los 22 minutos del segundo tiempo.

En Valencia actuó el argentino Luciano Vietto (ex Racing Club), mientras que su compatriota Ezequiel Garay (ex Newell’s Old Boys), no estuvo ni en el banco de suplentes por estar lesionado.

Lionel Messi acumula 668 minutos en cancha durante 2018, en los que marcó 8 goles y dio 6 asistencias.

El encuentro desquite de esta semifinal se llevará a cabo el jueves de la semana que viene en el estadio Mestalla, en la Comunidad Valenciana.

En el otro cruce por las semifinales, el Leganés con el arquero Nereo Champagne (ex Olimpo de Bahía Blanca), igualó 1 a 1 frente a Sevilla, donde los futbolistas nacionales Ever Banega (ex Boca Juniors y Newell’s), Gabriel Mercado (ex Racing, Estudiantes de La Plata y River Plate) y Joaquín Correa (ex Estudiantes) fueron titulares.

La vuelta de esta llave se realizará el miércoles próximo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en el barrio de Nervión de la ciudad andaluza de Sevilla.