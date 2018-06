El delantero de Boca, Carlos Tevez le dijo a un diario italiano que "esperaba estar en el Mundial de Rusia, por eso volví a Boca”. En un reportaje publicado en el diario italiano Corriere della Sera, Tevez señaló además que “Messi es la principal esperanza de la Selección”.

"Volví desde China por eso; pero luego tuve una lesión muscular y entendí que no lo lograría. Siento que la edad pesa, la recuperación se vuelve cada vez más lenta”, agregó el delantero. También dijo que piensa retirarse de la actividad futbolística “a fines de la temporada 2019”, cuando tenga 35 años, y que “ya está decidido”.

Sobre Lionel Messi, Tevez comentó: "No creo que sea su último Mundial. Hay que aferrarnos a él en lugar de preguntarnos todos los días si es el mejor de todos o no, eso no tiene sentido. No nacerá uno como el de nuevo muy pronto”. También pronosticó que “Argentina es favorita, sólo Alemania y Brasil están a nuestro nivel, el Mundial nos lo jugamos con ellos”.