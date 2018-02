El bahiense Guido Pella es esforzó al máximo pero no pudo evitar la eliminación del Argentina Open al perder en los cuartos de final con el favorito Dominic Thiem por 7-6 (9-7) y 6-4, de manera que el único tenista local que alcanzó las semifinales fue el azuleño Federico Delbonis, en una jornada de alto nivel en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Pella, nacido en Bahía Blanca y ubicado en el puesto 59 del ranking mundial de la ATP, batalló durante una hora y 50 minutos antes de claudicar ante Thiem (6), máximo favorito al título y campeón en Buenos Aires en 2016, en el partido que cerró la jornada en el estadio ubicado en el barrio de Palermo, que completó sus localidades con la presencia de 5.400 espectadores.

El público argentino comenzó la jornada con entusiasmo tras el triunfo de Delbonis (70) sobre el español Guillermo García López (69) por 6-3 y 7-5, pero luego se sucedieron las derrotas, primero la de Diego Schwartzman (24) ante el esloveno Aljaz Bedene (51) por 6-4 y 6-4, luego de la Leonardo Mayer (50) frente al francés Gael Monfils (43) por un reñido 6-4, 3-6 y 6-3, y finalmente la del 'zurdo' Pella.

El certamen continuará este sábado a partir de las 14 con la primera semifinal entre Delbonis y Bedene, y a continuación jugarán la segunda el talentoso y exótico Monfils ante Thiem, en un partido de lujo para el público argentino que podrá disfrutar de dos tenistas de enorme categoría.

El orden de juego para el sábado es el siguiente:



- CANCHA CENTRAL GUILLERMO VILAS -



. A las 12:

Horacio Zeballos (Argentina) y Andrés Molteni (Argentina) vs. Guillermo Durán (Argentina) y Máximo González (Argentina)



. No antes de las 14:

Federico Delbonis (Argentina) vs. Aljaz Bedene (Eslovenia)



. No antes de las 15.30:

Gael Monfils (Francia) vs. Dominic Thiem (Austria)



. A continuación:

Juan Sebastián Cabal (Colombia) y Robert Farah (Colombia) vs. Diego Schwartzman (Argentina) y Dominic Thiem (Austria).