Eduardo Berizzo fue despedido en Sevilla de España como consecuencia de la "mala racha" del equipo, según confirmó el club en un comunicado.



"El Consejo de Administración del Sevilla FC ha tomado la decisión de destituir al entrenador del primer plantel, Eduardo Berizzo, debido a la mala racha del equipo", indica el primer párrafo de la nota del club que fue publicada en su página oficial.



Sevilla dejó constancia de "agradecimiento" a Berizzo, operado con éxito de un cáncer de próstata en noviembre pasado, por su "profesionalidad y entrega" en el ejercicio de su profesión, pero puso fin a su contrato a raíz de adversos resultados deportivos.



Berizzo, de 48 años, asumió en Sevilla el 7 de junio en reemplazo de Jorge Sampaoli, actual DT del seleccionado argentino, pero no cumplió, según el club, con las expectativas luego de su buen paso por Celta de Vigo.



Sevilla se posiciona quinto en la liga española con 29 puntos y acumula una racha de tres partidos sin victorias, incluida la goleada 5-0 ante Real Madrid.



La institución sevillana ya entabló conversaciones con otro entrenador, y aunque no dio a conocer el nombre aguarda que se haga cargo del equipo luego del 25 de diciembre.



Lucha contra el cáncer



Su paso por el club hispalense se vio marcado por su cáncer de próstata, noticia que se hizo pública en noviembre pasado tras una gran remontada ante el Liverpool en Liga de Campeones, en la que el equipo sevillista levantó un 3-0 en contra para acabar empatando y mantener las opciones de clasificación para octavos del torneo continental.



Entonces, el presidente Castro aseguraba que "no imaginamos ningún escenario en el que no lo sea (entrenador del Sevilla) y vamos a apoyarle y a volcarnos con él, porque estamos seguros de que su problema tendrá solución".



Operado con éxito de su dolencia, Berizzo volvió a los banquillos recientemente, pero los últimos malos resultados del equipo han acabado con la paciencia de la directiva hispalense.



"El Sevilla FC quiere dejar constancia de su agradecimiento a Eduardo Berizzo por su profesionalidad y entrega mostrada en el desempeño de su trabajo, así como por el buen trato dispensado a todos los miembros del club desde su llegada", añadió el club sevillista en su comunicado.



El Sevilla señaló que "ya ha entablado conversaciones para formalizar la contratación del nuevo entrenador del Sevilla FC, que se espera que se incorpore al regreso de la plantilla tras las vacaciones navideñas".



"Los técnicos están buscando y hay opciones con las que se está hablando, pero sin nada concreto no tendría sentido hablar. En los próximos días lo iremos viendo y tomaremos una decisión", explicó José Castro sobre la búsqueda del nuevo técnico.



Según la prensa española, el Sevilla baraja varios nombres como Joaquín Caparrós, Javi Gracia o, incluso, el extécnico del Barcelona, Luis Enrique Martínez.