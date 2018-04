Gabriel Heinze, director técnico de Vélez, saludó a los jugadores y al cuerpo técnico del descendido Temperley después de la victoria por 4-2 de su equipo en el estadio Alfredo Beranger.



Además, el DT aclaró: “yo voy a ser jugador toda la vida y eso me parte. Esas situaciones las viví, no de descender pero sí de perder cosas importantes”.



"Me enseñaron que es parte de la profesión. Por eso creo que a medida que pasen los meses van a estar mejor", agregó Heinze.



Consultado sobre la situación de Santiago Cáseres, a quien apartó del primer equipo en la semana (aparentemente se rió del técnico en una práctica), el ex defensor del seleccionado explicó que “es decisión mía como entrenador. Hay muchos pilares necesarios para poner jugadores, no sólo es por el físico ni por lo futbolístico”.



"No es disciplinario. Depende de él volver y sabe lo que tiene que hacer”, aclaró Heinze sobre Cáseres, quien es pretendido por Diego Simeone en Atlético de Madrid.



Sobre el rendimiento del equipo, el santafesino opinó que “hay altibajos, hay tema de maduración tiempo de trabajo y en la parte mental. No creo que haya relajación, pasa por otras cosas”.



En relación a los goles que le hicieron a Vélez, Heinze consideró que “son errores individuales”. En tanto, sostuvo que fueron “muy buenos los goles de Robertone. Jugó el partido que charlamos. Tiene unas condiciones tremendas. Hasta me gustan las equivocaciones del jugador que intenta”.