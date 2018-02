El volante Emanuel Bebelo Reynoso y el delantero Ramón Wanchope Ábila luchan por un lugar en el equipo para visitar el domingo a las 21.30 a Banfied, por la 16ta. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

Si bien aún el director técnico, Guillermo Barros Schelotto, no definió a los once titulares, es un hecho que Walter Bou no jugará desde el arranque.

Esta sería la única variante respecto del equipo que le ganó ajustadamente a Temperley por 1-0, en La Bombonera, de acuerdo a lo que se vio en las últimas prácticas -a puertas cerradas- en el predio de Casa Amarilla.

Reynoso, que aún no debutó en el Xeneize, corre con ventaja sobre Ábila porque Guillermo considera que al equipo le falta fútbol.

Si Guillermo se inclina por el cordobés de 22 años (el último refuerzo, quien llegó desde Talleres) cambiaría el 4-2-3-1 por el 4-3-3, el esquema que más le gusta.

Además, Carlos Tevez pasaría a jugar de 9 y no en la mitad de la cancha como lo hizo el último fin de semana frente al Gasolero.

En consecuencia Boca alinearía a Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Reynoso; Cristian Pavón, Tevez y Edwin Cardona.

Si Barros Schelotto opta por Ábila, de 28 años, (de último paso por Huracán) continuaría con el 4-2-3-1, con Tevez de enganche.

Así Boca formaría con Rossi; Jara, Goltz, Magallán y Fabra; Nández y Barrios; Pavón, Tevez y Cardona; Ábila.

Sin embargo, el Mellizo el viernes hará una nueva práctica a las 9.30 y habrá que ver si prueba con otra variante.

El entrenador, que al final de la práctica brindará su habitual conferencia de prensa previa a los partidos, está en la búsqueda del mejor funcionamiento del líder, con 37 puntos, de la Superliga.

En tanto, el director técnico este jueves ensayó con dos equipos mixtos para ver a todos los jugadores en acción.

Por un lado, estuvieron Rossi; Julio Buffarini, Goltz, Magallán y Fabra; Gonzalo Maroni, Barrios y Cardona; Pavón, Tevez y Guido Vadalá.

Por el otro, jugaron Guillermo Sara; Jara, Santiago Vergini, Agustín Heredia y Emmanuel Mas; Nandez, Julián Chicco y Reynoso: Bou, Ábila y Junior Benítez (Cristian Espinoza).

Esta práctica no despejó ninguna duda porque no jugaron de un lado todos los posibles titulares.

Por eso entre el viernes y el sábado se sabrá si Bebelo Reynoso o Wanchope Ábila reemplazan a Bou.

En otro orden, el volante central Fernando Gago realizó el trabajo precompetitivo con el resto de sus compañeros.

El mediocampista central, de 31 años, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y el ligamento lateral de su rodilla derecha el 5 de octubre de 2017, en ocasión del partido entre Argentina y Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Rusia 2018.

La idea del ex jugador de Real Madrid es entrenar la próxima semana con el grupo, aunque el cuerpo técnico no piensa lo mismo.

Por último, la dirigencia de Boca está molesta con la de Alianza de Lima por el excesivo precio que le puso a las entradas para el partido del 1 de marzo, en el debut de ambos en el grupo 8 de la Copa Libertadores de América.

Boca contará con 2 mil entradas a 200 dólares cada una. Si la dirigencia de Alianza no baja el precio de las localidades, el club de La Ribera no le dará entradas para el encuentro en Buenos Aires.