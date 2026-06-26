El sorteo aleja a Flamengo y Palmeiras y redefine el cuadro del torneo

El sorteo del 29 de mayo en Luque repartió a Flamengo y Palmeiras en mitades opuestas del cuadro de octavos, de modo que solo el Centenario de Montevideo, el 28 de noviembre, puede volver a juntarlos. Con el calendario europeo en pausa, quienes siguen las apuestas deportivas en la sección 1xBet apuestas La Liga ceden protagonismo a los torneos de este lado del Atlántico, y un reparto así explica de sobra esa mudanza de atención. Nadie firmó nada todavía, claro. Cada mitad esconde sus propias trampas, y una de ellas llega demasiado pronto. De paso, el bombo reabrió la conversación de siempre, la de si el torneo volverá a hablar portugués en su noche decisiva por segunda edición consecutiva.

Una Mitad Con Pólvora Desde el Arranque

Flamengo ganó el Grupo A y su premio fue una emboscada. Cruzeiro lo espera en octavos, con ida el 12 de agosto en cancha celeste, un choque entre dos planteles armados para pelear en noviembre que el azar adelantó a pleno invierno. El conjunto celeste terminó segundo en el Grupo D, detrás de Universidad Católica, y por eso abre la serie como local antes de viajar a Río con todo por resolver. Uno de los grandes candidatos se despedirá antes de septiembre, y ningún simulacro previo al sorteo se animaba a tanto.

El resto del Lado A tampoco regala oxígeno. Estudiantes, cuatro veces campeón del torneo, abre su serie ante Universidad Católica, mientras que Rosario Central recibirá la ida frente a Corinthians el 13 de agosto en el Gigante de Arroyito, una de esas noches que el Canalla lleva años esperando. La zona la completan Deportes Tolima e Independiente del Valle, el proyecto de Sangolquí que ya sabe lo que es levantar copas continentales. Pon los cruces en fila y verás que la mitad de arriba no perdona distracciones.

Lo Que el Reparto Cambia Fuera de la Cancha

Las pizarras de apuestas se reacomodaron en cuestión de horas. Para las casas, un cuadro que mantiene separados a los dos últimos finalistas vuelve más jugosos los mercados a largo plazo, porque el cruce soñado solo puede pagar en noviembre. Y después de cada sorteo crece el interés por registrarse, con cada hincha convencido de haber visto un camino despejado para su equipo. Durante el registro en el sitio de 1xBet, ingrese el código promocional 1x_3831408 para obtener la oportunidad de aumentar el bono máximo en el primer depósito. El monto del bono y las condiciones de apuesta dependen del país de registro, por lo que antes de realizar el primer depósito, asegúrese de familiarizarse con las reglas de acreditación de bonos en el sitio oficial. Bono aparte, las cuotas volverán a moverse en cuanto ruede la pelota.

El Calendario No Da Respiro Hasta Montevideo

Conmebol ya le puso día y hora a todo el tramo final, así que la pausa de dos meses largos que arranca ahora tiene fecha exacta de vencimiento. Las idas de octavos se jugarán entre el 11 y el 13 de agosto, con las vueltas entre el 18 y el 20, siempre con la revancha en casa del que terminó arriba en su grupo. Los cuartos quedaron fijados entre el 8 y el 17 de septiembre, las semifinales entre el 13 y el 21 de octubre. Quien aspire a levantar el trofeo deberá encadenar tres eliminatorias en poco más de dos meses, un embudo de fechas que castiga cualquier distracción y favorece a los planteles largos. La definición será a partido único en el Centenario de Montevideo, el mismo escenario que vio nacer los mundiales. 28 de noviembre. Sin revancha.

Es solo válido para el territorio de la Unión Europea donde la empresa se encuentre habilitada. Prohibido el acceso a menores de 18 años. Juega con responsabilidad el juego puede ser adictivo y poner en riesgo tu salud mental. Si necesitas ayuda contactate con los organismos dedicados a tal fin en tu país.



