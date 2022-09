Tras casi cuatro meses del accidente que causó la muerte de El Noba a bordo de una moto en Florencio Varela, una joven dice tener un hijo con su sangre y que la familia se niega a recibirla. La mujer en cuestión es Ailén Díaz, quien visibilizó su lucha en las redes sociales con el fin de realizarse un examen de ADN que confirme la paternidad del cantante.

"Voy a subir esto y no voy a hablar más del tema porque se ve que la familia sube historias y las borra. Dicen mentiras porque no pueden justificar lo mal que se comportaron con esta situación", comenzó la joven en sus redes sociales.

Y continuó: "Me dicen farandulera a mí, y si ellos no lo fueran, ¿no arreglarían el tema por privado como hice yo? Tienen miedo de que se sepa y se les terminen los minutos de fama para lucrar". Según el testimonio de Ailén Díaz, ella se acercó al domicilio de El Noba una semana después de su fatídica muerte. Ahí fue recibido por la hermana de Lautaro Coronel, quien le pidió que regresara en dos semanas para resolver el tema.

Luego se contactó con un amigo que tenía en común con el supuesto padre de su hija para que haga de intermediario con la familia y el proceso sea más rápido. Pero afirma que la familia del cantante se desligó del tema y no la contactó nunca.

"Yo obviamente les envié un mensaje aclarándoles que si no volvía era porque nunca se tomaron dos minutos en saber cómo o qué pasó. Y que yo ante todo les pedí una prueba de ADN", añadió en su cuenta de Instagram la joven.

En conversación con Ariel Woman para "Nosotros a la mañana", Ailén Díaz habló sobre la relación que tenía con el cantante. "En agosto del año pasado yo estaba en pareja con una persona y el 20 de ese mes lo dejo de ver, me quedo una semana soltera y después coincido con Lautaro en salir", explicó.

El Noba junto a Ailén Díaz, la supuesta madre de una hija no reconocida del cantante.

Además, afirmó que el encuentro ocurrió antes que Lautaro Coronel fuera famoso, y sumó: "Dimos vueltas por todos lados y como a las 11 de la mañana que terminamos la noche. Fuimos a mi departamento, estuvimos juntos y tuvimos un accidente que es la rotura del preservativo. ¡No es que no nos cuidamos, no fue a propósito! Lauti era uno más, no tenía ni un poquito de fama".

Por su parte, Ariel Woman contó que la joven se hizo un examen de paternidad con su anterior pareja, con la que estaba antes de conocer a El Noba y que fue negativo. Esta es la razón por la cual Ailén Díaz exige a algún familiar directo que alguno de ellos le brinde una prueba de sangre para evitar la exhumación del cadáver.

"Me dicen que no quieren saber nada. Yo solamente les pedí un ADN. No quería hacer esto por vía judicial porque soy mejor persona. ¿Por qué? Porque hacer eso implica una filiación post mortem donde se exhuma el cuerpo. Me parecía demasiado cuando sé que con dos gotas de saliva se puede solucionar", cerró la joven en su historia de Instagram.

¿QUÉ DIJO LA FAMILIA DE LAUTARO CORONEL SOBRE LA PRUEBA DE PATERNIDAD?

Luego de las fuertes declaraciones de Ailén, Vanesa Aranda, madre del cantante, salió a criticar a la joven en el mismo programa. "Salgo a hablar para defender a mi hijo porque él no puede. Esta chica se cansó de defenestrarme cuando nunca habló conmigo... ella dice que fue a mi casa y es verdad, pero yo un viernes perdí a mi hijo, el sábado lo enterré y el domingo vino ella", comenzó la madre.

"Cuando se presentó, habló con mi hija y le dijo como que tenía un paquete de yerba y yo se lo tenía que pagar... Mi hija me lo dijo después y cuando ella volvió a aparecer, a la semana, la atendí yo, y desde un auto otra chica le gritaba 'decíselo, decíselo'; y a mí no me parece manera", añadió.

Cuestionando el testimonio de la joven, declaró: "Yo no le niego nada, bienvenido sea si es mi nieto, pero si el bebé nació en abril, mi hijo falleció en junio, tuvo 9 meses de embarazo, ¿qué hizo en todo ese tiempo? ¿Y por qué lo tiene que hacer mediático?".

La supuesta hija de El Noba junto a Ailén Díaz, su mamá.

Y terminó por responder visiblemente enojada: "¿Cómo va a hablar mal de mí si yo nunca le dije nada? Estoy dispuesta a que se haga un ADN pero no voy a permitir que me falte el respeto... Ahora, si no es mi nieto, que se agarre porque le voy a hacer un juicio por injurias".

