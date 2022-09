El Noba tuvo una fugaz pero exitosa carrera en la cumbia. El cantante de Florencio Varela falleció el pasado 3 de junio tras pasar varios días internado en grave estado por un accidente que sufrió arriba de su moto. Sin embargo, un polémico pedido de una joven causó asombro en redes sociales.

Se trata de Ailen Díaz, una chica que asegura haber estado con Lautaro Coronel meses antes de su fallecimiento. Según lo que expresó en su cuenta de Instagram, producto de dicho encuentro, quedó embarazada pero no estaba segura de la paternidad del cantante. Su relato señala que descartó que su ex pareja sea el padre de su bebé a través de una prueba de adn, por lo que asegura que su hijo es fruto de su breve relación con El Noba.

La periodista Estefi Berardi compartió en sus historias su explicación de lo ocurrido. "Fui a la casa de los padres una semana después de que falleció Lauty. Me atendió la hermana, le expliqué todo y me dijo 'Vení en dos semanas que lo hablamos'", escribió en primer lugar. Sin embargo, no habría tenido la respuesta que pretendía ya que evadieron el encuentro.

Escándalo con El Noba: piden una prueba de paternidad tras su muerte.

"Les pedía un adn porque no quería hacerlo vía judicial", comentó en sus historias Ailen, ya que eso implicaría distintos procesos con el cuerpo de El Noba, algo que "con dos gotas de saliva ellos lo podrían solucionar". Las fechas no jugaron a su favor, ya que explicó: "Yo me enteré el día 08/06 que él era el padre". Dicho día fue poco después de que el artista falleció en Florencio Varela.

"No fue que no nos cuidamos ni que lo hice a propósito, al contrario, hasta la pastilla del día después me tomé", sumó, además de que reveló que tuvieron un accidente por la rotura del preservativo que usaron en su encuentro. La joven también adjuntó un video de una conversación con Lautaro Coronel a modo de prueba de que hablaron después del momento que pasaron juntos.

Según lo que escribió Ailen, dichas publicaciones serán lo último que haga con respecto a la supuesta paternidad de El Noba, quien tuvo una hija antes de morir.