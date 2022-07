Tras la finalización de "El Hotel de los Famosos" se avecina la llegada del reality más esperado por los argentinos: " Gran Hermano". Miles de personas ya mandaron sus videos para quedar en el casting presencial y de ahí ser seleccionados para ingresar a la casa más famosa del país. Una de ellas fue la ex novia de Alex Caniggia quien, al igual que el mediático, busca ser la ganadora del show.

Ahora, "El Emperador" fue consultado por la noticia luego de que Macarena Herrera indicara que de entrar al reality contará las intimidades de él. Lejos de mostrarse interesado por el hecho, el hijo de Mariana Nannis disparó en "Socios del Espectáculo": "Me chupa un huev… lo que digan".

Acto seguido se enfocó en su actual novia, Melody Luz. "Es el amor de mi vida, no me importa lo que los demás digan. De eso no opino. Tengo al amor de mi vida. La amo. ¡Mirala a Carlita!".

Insistente, Mariana Brey volvió a preguntarle sobre su ex. "La verdad que no me importa, soy el campeón, gané los diez palurris y estoy en otro level", contestó Alex cambiando el foco de la pregunta. Pero la periodista continuó con sus consultas y se ganó la ironía del mediático: "Ah mirá, la verdad que no me da miedo".

