Pepe Cibrián y Nahuel Lodi se casaron, y a los pocos días de su fiesta de casamiento salieron imágenes del joven besando a otro hombre. A partir de ahí de generó un gran revuelo mediático, por el cual el director teatral le pidió a su marido que abandone la casa que compartían y partió a Córdoba para pensar en el futuro de su vínculo amoroso.

.

Con el correr de las semanas, Pepe Cibrián finalmente perdonó a Lodi, y se reconciliaron a pesar del conflicto. Ahora el dramaturgo tiene la energía puesta en lo que serán sus proximos proyectos laborales, a pesar de que tuvo algunas complicaciones.

"Ahora estoy muy bien pero vengo de pasarla mal en la salud. Tuve neumonía porque se me bajaron las defensas y cuando estábamos ensayando Dorothy en Córdoba empecé a sentir mucho frío. Me pegaba el frío en la espalda, arranqué con la tos, la tos y la tos y me dio neumonía. Eso se sumó a mi profunda depresión por lo que había vivido con la mediatización de la separación de Nahuel, me sentí muy mal y tuve que hacer reposo absoluto", indicó Pepe en diálogo con el ciclo radial "Detrás de escena".

Sobre el estado actual de la situación con Nahuel, el creador de "Drácula" manifestó: "Bien, muy bien, siento que el vínculo se afianzó mucho y lo estamos disfrutando. Ahora estoy en mi casa de Buenos Aires, donde tengo un parque muy bonito, los perros correteando alrededor y un jardín que disfruto mucho".

Pepe Cibrián perdonó a Nahuel Lodi.

Luego, Pepe Cibrián sorprendió a todos con una noticia: "Agrandamos la familia y estamos muy contentos. Un amigo que se llama Lautaro llegó a casa con dos perros de regalo y los amo. Son dos cachorros weimaraner que nos regaló por nuestra boda con Nahuel".

En ese sentido, el dramaturgo contó que a los perros los llamaron Lisboa y Luxor. "En total ahora tenemos seis perros y estos dos cachorros se acoplaron muy bien a la manada. Como son chiquitos, se la pasan jugando y los más grandes los recibieron muy bien", compartió sobre sus mascotras. "No podemos más de la felicidad con estos cachorritos", agregó.

Los nuevos cachorritos que adoptaron Pepe Cibrián y Nahuel Lodi .

