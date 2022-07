A menos de un mes de su casamiento con Pepe Cibrián, se filtraron imágenes de Nahuel Lodi a los besos con otro hombre. Si bien la situación fue antes de la unión matriomonial, el dramaturgo le pidió al joven que abandonara el hogar que compartían, y partió a Córdoba, para reflexionar sobre su futuro en soledad o en pareja.

.

El viaje del productor teatral se dio con motivo de las funciones que tendrá "Drácula" en Carlos Paz, además del armado de su próxima comedia, "Dorothy". En medio del escándalo, en las últimas horas transcendió que Cibrián fue atendido de urgencia por una descompensación que sufrió el martes a la noche.

La información la confirmó Marcela Tauro en "Intrusos", que comentó: "Se descompensó, tuvo palpitaciones. Estuvo unas horas internado". Además, la panelista indicó que Lodi ya se retiró de la casa de Cibrián.

Pepe Cibrián se descompensó en Córdoba, en medio de su polémica separación de Nahuel Lodi.

Justamente, el problema de salud habría estado relacionado con que Maite Peñoñori aseguró que el ex novio del dramaturgo estaba "atrincherado" en su vivienda. En la emisión del miércoles del programa de América, Florencia de la V reveló que Nahuel Lodi se comunicó con ella.

"Me escribió Nahuel (...) Me dijo: 'soy el ex de Pepe'. Me pidió el teléfono de Maite porque contamos acá que él estaba atrincherado en casa de Pepe. No le gustó la palabra", explicó la conductora.

El esposo de Pepe Cibrián, a los besos en el boliche con otro hombre: el video