La medida de la repercusión de un programa en El Trece no solo la da el rating que, en el caso de “ Canta conmigo ahora”, tiene buena publicidad. En ese sentido, en la producción de Marcelo Tinelli están conformes con el ingreso importante de productos para chicos que volvieron al programa luego de muchos años, además sumaron público de nivel socioeconómico medio alto y alto y con ellos ingresaron gaseosas, y automotrices, Contaremos que luego de grabar los programas, Marcelo Tinelli van con sus hijos a esquiar al sur. Y es que está muy acompañado por los chicos y sus parejas, lo que le hace muy bien.

* * *

El “Puma”Rodríguez no graba ni hoy ni mañana el programa “ Canta conmigo ahora”, porque tuvo que viajar a Miami, donde reside. Pero no hay conflicto de dinero ni personal. El otro finde vuelve y el lunes próximo estará grabando como siempre en el estudio de Don Torcuato. El punto es que el cantante lleva una vida monacal aquí en el Hilton de Pilar, no sale de noche, apenas se queda en el jardín, de manera que era el momento de ver a su mujer y cumplir con sus cosas. Vive en Miami, y debe necesitar tener todo al día con sus shows en el exterior.

* * *

Ya se reincorporó Carmen Barbieri a las grabaciones de “Los 8 escalones” con Guido Kaczka, tras su accidente doméstico en el que terminó con el pie esquizado. La reemplazó Teresa Calandra con buen criterio y llevándose bien con todos. En cuanto al Mundial de Qatar, ya están buscando reemplazo para Martín Liberman, quien viaja a cubrirlo por otra empresa (deportiva), de manera que deja a “Los 8 escalones”. En Qatar se encontrará con Cóppola Guillermo, quien también viaja. Por último diremos que Nicole Neumann se reintegra al programa, ya que por contrato solo graba martes, miércoles y jueves. Una genia.

* * *

Muy considerada, Carolina “Pampita”Ardohain defendió a capa y espada a su ahora “pariente política” Eugenia “China” Suárez en el “PH(Podemos hablar)”. Ante la pregunta del vocero de Wanda Nara y hombre de las tijeras Kenny Palacios sobre si la perdonó, no solo lo hizo sino que la acepta como parte del clan. No habló de “El hotel de los famosos”, pero se ve que está priorizando la comedia que hará en cine con, dicen, Benjamín Vicuña, su ex y padre de sus tres hijos, con quien nunca trabajó. Igual, lo de Vicuña no está firmado porque acaba de estrenar “El método Gronholm” en La Plaza con Laurita Fernández.

* * *

La buena acogida del público a la película de Suar “30 noches con mi ex” con Pilar Gamboa-Suar, le abre la puerta a las próximas producciones. Hay nervio con la de Marcos Carnevale (que hizo un éxito con “Granizo”) “Más respeto que soy tu madre”, produjo Pampa Films con Nacho Laviaguerre, y la adaptación es de su autor Hernán Casciari. Sin Antonio Gasalla, hacedor del éxito teatral, el elenco lo encabezan Flor Peña (en el papel que hacía el genial actor, Mirta Bertotti) y Diego Peretti, en elenco que incluye a Angela Torres, y Guillermo Arengo. La estrenan el 1 de septiembre próximo, y habrá que esperar que dice Gasalla, hoy aislado del medio.

* * *

Mientras José María Muscari disfruta en Grecia, tiene motivos para gastar en hoteles super buenos, comidas extravagantes y champagne sin mirar los números. Firmó con “Sex” para tres plazas durante el verano 2023. En CABA se quedan en el Gorriti, con Diego Ramos, Romina Richi, Virginia Gallardo y Felipe Colombo., Van a Mar del Plata, al Roxy de jueves a domingo con Cristian Sancho, Ginette Reynal, Archimó, Celeste Muriega y Mario Guerci, Soledad Bayona, entre otros. Y en Carlos Paz, a la misma sala del año pasado, felices en el Teatro Melos, con elenco que están ya empezando a cerrar.

* * *

El domingo en un café famoso de la calle Cabello nos encontramos con Tomás Rottemberg y su mujer, relajados después de un sábado con varias funciones en sus salas. Está bueno contar que Peter Lanzani, como anticipamos termina “Las cosas maravillosas” el martes 30, pero cuando fue a comer con Tomás, el actor le expresó sus ganas de volver al Multiteatro. En síntesis, se tomará un mes para dedicarle a la película “Argentina.1985”, que estrena el 29 de septiembre, y luego primeros días de octubre retomaría la obra tan particular en esa sala, siempre para 80 personas. Hoja de ruta.

* * *

Gran momento para el director Manuel González Gil, (“Dos locas de remate”, versión argentina con “Solita”Silveyra y Verónica LLinás y versión mexicana), quien por estos días está debutando con 3 obras. Numerazo. El miércoles 7 de septiembre en el Picadilly “Cuerdas” con elenco de actores jóvenes, también entre el Multiteatro el 15 o 16 de septiembre “Tijeras salvajes” con Andrea Politti, Ale Muller, Diego Reinhold, y otra en gira. Esto, sin contar que aún no comenzó a pergeñar la temporada marplatense.

* * *

Luego de su paso por “El hotel de los famosos”, Sabrina Carballo que venía representando a Evita en “Eva y Victoria” con María Valenzuela, volvió al redil. Aún no se sabe en qué quedó su vínculo con el “Chanchi”Estevez, ni si arregló con Jessica Cirio sus dichos, pero lo cierto es que vuelve al teatro. Esta vez va en gira con María Valenzuela y “100 metros cuadrados” (que antes protagonizò la Valenzuela con Flor Bertotti). Van a elegir las localidades y es probable que vendan cantidad de entradas a sindicatos y gente de determinadas localidades en provincia de Buenos Aires y el interior.

* * *

Curiosidades del rating: consumido casi el 50% del mes en que vivimos, el acumulado de lunes a domingo, Telefe, 8,4 puntos de promedio, El Trece, 6,6, Canal 9, 2, América, 1,9, Tv Pública, 0,6, Net TV, 0,3, y “Bravo TV”, 0,2. El último domingo lo más visto, imbatible “La Voz”, 12, “Resto del mundo”, 5,6, “La noche del domingo”, 0,8, “Documental “Yo Sandro”, 0,6, “Knock out 9”, 0,5, y “Máxima velocidad”, 0,1. Antes, “La Peña de Morfi”,6, ganador en todas sus horas, luego “El último pasajero”, 6,4, “Pasapalabra”, 8, y “100 argentinos dicen”,5,8. En Canal 9, “Opinión pública”, muy bajo, 0,4. Y en América “Recreo, el programa”, 0,6, bajo, y casi igual “La noche del domingo”. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.