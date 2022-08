"Canta Conmigo Ahora", el nuevo programa de Marcelo Tinelli , comenzó hace menos de un mes y el Puma Rodríguez se convirtió en uno de los jurados que más da que hablar. En las últimas horas trascendió que el artista se alejará de manera inesperada de la competencia, aunque en la noche del jueves protagonizó un tenso momento con dos de sus compañeros de las gradas.

Todo comenzó cuando el tanguero Miguel Ángel Rodas terminó su presentación, la cuál conmovió al músico venezolano. De todos modos, Magui Olave y Fenix Drag no se levantaron de sus asientos para votar al joven, y Rodríguez se mostró en contra de esa actitud.

El Puma Rodríguez se enojó con sus compañeros por no votar a un participante.

Mientras Coti Sorokin daba su devolución, el Puma lo interrumpió y dijo de forma desafiante: "Marcelo, le robo un segundo a Coti. Las que no se paran o los que no se paran cuidando al podio no debe ser".

Fenix se mostró indiferente a la acusación del cantante, quién agregó muy enojado: "Cuando escuchas un cantante como este tú tienes que pararte. No importa lo que esté en el podio porque esa es la competencia".

Fenix Drag se mostró indiferente a las críticas de el Puma Rodríguez.

"¡Tarjeta roja para ustedes!", sentenció al final el Puma Rodríguez, visiblemente molesto.

A pesar del tenso cruce al aire, "Canta Conmigo Ahora" superó las dos cifras en sus resultados de rating en la noche del jueves. Por momentos tuvo 10.9 puntos, y como promedio 9.9 puntos.

El Puma Rodríguez en "Canta Conmigo Ahora"