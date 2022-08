Desde el debut de " Canta conmigo ahora", varios participantes del programa conducido por Marcelo Tinelli emocionaron a todos. Sin embargo, la joven no vidente que está esperando a su primer hijo, Flor Álvarez, conmovió a todos hasta las lágrimas.

Ya sea por su bella voz como por su gran historia de vida, muchos jurados del ciclo estallaron de las lágrimas frente a las cámaras. Melina de Piano comenzó por felicitarla: “Basta de llorar, es una cosa que no para esto. Me mató desde que entró y empezó a hablar sentí una energía hermosa de ella, rescatar que está embarazada y no debe ser fácil cantar embarazada porque se te revoluciona todo, estuviste hermosa”.

Por su lado, El Puma Rodríguez enterneció a todos con los ojos llorosos: “Si me ven el cabello más alto es porque me ericé desde los pies a la cabeza. Me ericé por completo de pies a cabeza y hacía tiempo que no sentía mi piel erizarse de esa forma. Tanto que fue hasta el llanto".

Flor Álvarez, una artista callejera de 27 años, no vidente de nacimiento que está esperando a su primer bebé.

"La letra es muy fuerte, me siento reflejado y perdón, pero me emociona. Gracias a Dios que estoy en esto, sintiendo tantas vibraciones, emociones, alegría, divertimento, es un entretenimiento con tantas emociones encontradas. Escucharte cantar y verte ahí es tan fuerte e importante, que me levantaría mil veces a apretar el botón, que Dios te bendiga”, remató el cantante venezolano.

Coti Sorokin celebró el poder de la música: “Qué bueno que existe cantar, que maravilla la música, que idioma increíble, que maravilla, tan diferente, tan profundo que nos ayuda y nos hace que este mundo, que la vida sea mejor”.

Y Cristian Castró cerró conmovido: “Tenés una maravilla en vos y se llama pureza, esa pureza que le pido a Dios tener todos los días. Estoy conmovido y te deseo lo mejor. Imagino tantas cosas, ojalá algún día podamos cantar juntos”.

Si bien "La Voz Argentina" también bajó en sus números, y promedió 12.1 puntos de rating, " Canta conmigo ahora" hizo 9.7 puntos, una cifra que no mejora con el paso de las semanas.