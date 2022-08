A una semana de su debut, en el cual tuvo grandes mediciones de rating, "Canta Conmigo Ahora" conmueve a los televidentes con las historias de vida de sus participantes. Si bien los números de audicencia del ciclo bajaron considerablemente desde su inicio, el camino de los jovenes que se presentan sobre el escenario conmueve al jurado de la gradas, integrado por figuras como L-Gante, El Polaco, Cristian Castro y Locho Loccisano.

.

En la noche del jueves, Sol Camila Lugo cantó "Crazy", una canción de Gnarls Barkley, y antes de su presentación compartió que desde pequeña fue diagnosticada con trastorno del espectro autista.

"Me dicen 'Sunny', soy autista y debido a mi autismo me han dicho que soy incapaz, me han dicho rara, me han dicho loca muchas veces. Así que estoy acá para romperles todos los estereotipos que tienen sobre la discapacidad, sobre el autismo, así que canten conmigo ahora. Hagamos historia", expresó emocionada.

Al terminar su actuación, Marcelo Tinelli destacó que la joven es muy popular en TikTok. "Soy creadora de contenido en redes y hago videos informando sobre el autismo. Soy autista y aprendí a cantar antes que hablar y cantar es la forma que tengo de comunicar cosas", indicó ella al respecto en su video de presentación.

Sol Camila Lugo es TikToker y difunde información sobre el autismo.

Uno de los jurados que más se conmovió con la performance de "Sunny", fue Nacho Mintz, otorrino especialista en voz y cantante.

"Me encanta que estés acá. Tengo una historia con la discapacidad porque mi familia hace 35 años que vivimos trabajando con personas con discapacidad (...) Si de algo se trata de la tele es que algún día los estereotipos se terminen con todo, no solo con el espectro autista. Yo te agradezco que hagas esto porque esto es un mensaje para millones de personas que no se lo van a olvidar", señaló.

"Sunny" emocionó a los jurados de "Canta Conmigo Ahora" .

"Yo digo siempre que hay que decir soy autista y yo lo digo con orgullo. Porque no soy discapacitada por opción mía sino por la sociedad que no nos da esa facilidad. Por eso yo soy discapacitada, no por mí", concluyó Lugo, agradecida.

En cuánto al rating de la velada, "Canta Conmigo Ahora" tuvo su mejor rendimiento de la semana, ya que por momentos llegó a 13 puntos de rating, y como promedio general de la noche obtuvo 10.5 puntos.

Mirá como fue la presentación de "Sunny" en "Canta Conmigo Ahora"