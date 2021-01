E n el 2020 hubo muchas pérdidas también en el mundo del espectáculo. La pandemia de Covid-19 influyó en la lamentable cifra final, dado que varias figuras perdieron la vida aquejadas por el coronavirus.

En nuestro país despedimos al multifacético Horacio Fontova el 20 de abril, que falleció a los 73 años, y dos días más tarde murió el integrante de Les Luthiers Marcos Mundstock, que partió a los 77 años.

Mirtha Legrand lloró a su hermana gemela, Silvia "Goldie" Legrand, de 93 años, el 1º de mayo, de quien no se pudo despedir por los protocolos de aislamiento que ni permitían los velatorios por ese entonces. Goldie fue una actriz al igual que su hermana muy famosa en la era de oro del cine nacional. De esa época también era Linda Cristal, la intérprete argentino-estadounidense de "El Gran Chaparral" que triunfó en Hollywood y murió el 27 de junio.

Pero antes, el 15 de mayo, el destino de Sergio Denis tuvo su desenlace. Internado por una fuerte caída desde un escenario sufrida catorce meses atrás, el querido cantante no logró vencer a la adversidad. El 9 de julio nos dejó el director teatral Agustín Alezzo, maestro de actores, a causa de coronavirus. El 19 del mismo mes, tras luchar contra el mal de Parkinson, falleció Marcos Gastaldi, ex esposo de Marcela Tinayre.

Reconocido en los últimos años como uno de los actores de la serie "Los simuladores", pero de larga trayectoria en TV y teatro, el 25 de julio sufrimos la pérdida de Juan Carlos Ricci.

Con tan sólo tres días de diferencia se fueron de gira dos históricos de la TV nacional, Hugo Arana, quien nos dejó a los 77 años a causa de complicaciones por Covid-19, el 11 de octubre, y el 14 Raúl Portal, a sus 81 años.

El cineasta Fernando "Pino" Solanas, uno de los más importantes documentalistas, dejó este mundo el 6 de noviembre por complicaciones del coronavirus en París, donde se encontraba como embajador de la Argentina ante la Unesco.

El último semestre fue devastador para los argentinos, porque todo el pueblo lloró a no sólo a artistas imprescindibles para la cultura, sino a parte de nuestra identidad, ídolos de los que por desgracia ya no hay ni habrá. El 30 de septiembre, Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino, falleció a los 88 años. El humorista gráfico se fue un día después de que se cumplieran 56 años de la primera publicación de Mafalda, personaje que le dio renombre internacional. Si bien no se comunicó el motivo de su muerte, se supo que el artista había sufrido un ACV la semana anterior.

Y el 25 noviembre se transformó en un día de duelo para todo el pueblo argentino y gran parte de la humanidad. Aquel día ocurrió lo que nadie imaginaba que sucedería, y la prensa dio la noticia que no quería dar. A los 60 años de edad falleció Diego Armando Maradona, quien fue despedido en un velatorio en Casa Rosada por el que pasaron miles de personas.

Pero el 2020 tenía otra horrible novedad para darnos en su último mes. A los 67 años, el 11 de diciembre se fue Carlos Calvo, actor que se ganó el corazón de millones de televidentes en la década del ‘90 y que se encontraba internado ya que su salud se agravó por los diferentes cuadros de ACV que tuvo durante su vida.

Los de afuera

En el plano internacional también fue inmensa la cantidad de artistas que partieron. Kirk Douglas, tras una larga vida de éxito en Hollywood, falleció a sus 103 años. Murieron también el sueco Max Von Sydow, actor de "Game of Thrones" y "Star Wars"; los comediantes Jerry Stiller y Carl Reiner; Ian Holm, famoso por su protagónico en "El señor de los anillos".

La protagonista de "Glee", Naya Rivera, perdió la vida en un trágico accidente y fue encontrada tras una semana de búsqueda en un lago. También fue imprevista la muerte de Chadwick Boseman, quien interpretó a "Black Panther" en los últimos filmes de Marvel, quien luchó contra el cáncer por un largo tiempo y dejó el mundo a los 43 años. Kelly Preston, actriz y esposa de John Travolta, pereció a sus 57 años.

Dos leyendas del cine, Olivia de Havilland, estrella de "Lo que el viento se llevó", nos dejó el 26 de julio y el 31 de octubre perdió la vida a los 90 años el aclamado actor británico Sean Connery. Conchata Ferrell, recordada por la serie "Two and a Half Men", murió a los 77 años el 12 de octubre.

La música lloró a Little Richard y a Eddie Van Halen, Mac Davis y Jenny Roggers, y al líder de Jarabe de Palo, Pau Donés.

Hasta el final, el 2020 siguió llevándose vidas notables. Armando Manzanero murió el 28 de diciembre por Covid, tenía 85 años. Un día después lo siguió el legendario diseñador de moda francés Pierre Cardin, de 98 años. El 30, el maldito virus le ganó la batalla a Dawn Wells, la actriz que interpretó a Mary Ann en la famosa serie televisiva "La isla de Gilligan".