A 27 años de la desaparición del estudiante de periodismo torturado hasta morir en una comisaría de La Plata en 1993, y cuyos restos aún no fueron hallados, su madre, Rosa Schonfeld de Bru, aseguró ayer que la Justicia llegará cuando le digan "dónde está Miguel" y dijo estar dispuesta a que el único detenido recupere la libertad si aporta esa información.

"Justicia se hubiera hecho si ellos (por los policías condenados a perpetua) hubieran dicho dónde estaba Miguel", dijo la madre de Miguel Bru en una entrevista donde se solidarizó con la madre de Facundo Astudillo, desaparecido el 30 de abril en la localidad de Pedro Luro: "Parece que las cosas cambiaron poco".

Según se acreditó en juicio, Miguel fue secuestrado cerca de la localidad de Bavio, en el partido de La Plata, el 17 de agosto de 1993 y las declaraciones de varios detenidos y las pericias en el libro de guardia permitieron comprobar que fue ingresado en esa seccional entre las 19 y las 20, donde fue visto por última vez mientras era torturado.

En 1999, en un juicio oral y público, fueron condenados a prisión perpetua al ex subcomisario Walter Abrigo, quien murió en la cárcel; y el sargento Justo López, por el homicidio y la desaparición; mientras que por encubrimiento fueron sentenciados el ex comisario Domingo Ojeda y el ex oficial Ramón Ceressetto.