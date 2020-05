I ntentaba volverse viral gracias a TikTok, pero terminó en el penal. Un joven de 22 años, que cumplía arresto domiciliario sin el control de la tobillera, fue detenido el lunes, en Berazategui, después de que subiera a la red social un video en el que amenazaba de muerte a su ex mujer, mientras bailaba acompañado de su nueva novia.

Guillermo Rojaine, cumplió en la cárcel solo dos años de los 5 años que dictaminaba su condena por robo con armas, pero como sus defensores alegaron que no tenía sentencia firme, fue beneficiado por el Tribunal Oral 3 de Quilmes, la semana pasada, con el arresto en su casa por la pandemia de coronavirus. Solo un día después volvió a estar en la mira de la justicia por intimidar a la madre de sus dos hijos.

"Porque el que se hace el piola picanazo", es la frase que se escucha en el video que el delincuente subió a las redes, de fondo su novia aparece bailando y él con un arma, con gesto de amenaza. Esto hizo que rápidamente se labre una nueva orden de detención en su contra.

Fue Ana, la madre de la mujer amenazada, contó el martes que Rojaine aprovechaba la pseudo libertad que le daba no tener el control de ningún dispositivo, para ir hasta su casa y amenazar a Aisa, su hija. Además, denunció que el joven rompió vidrios para amedrentarlos. "Salió el día jueves y el viernes vino armado a la casa de mi hija e intentó entrar al departamento", comentó la mujer a Crónica HD, además confirmó sus peores temores: "Lo que quiere es matar a mi hija. Hace tres años y pico le hizo perder un bebé, y él entró a prisión por robarle a la gente con armas. Y después por lesiones, y pegar".

El 29 de abril, cuando se conoció el beneficio concedido, el fiscal Sebastián Videla, que actuó en defensa de la víctima, se opuso ante el tribunal, sin éxito. Con un archivo frondoso, el delincuente contabiliza en sus jóvenes 22 años antecedentes por robo a mano armada, amenazas con arma de fuego, evasión con grados de tentativa.

Fuentes policiales informaron a este diario que la víctima lo había denunciado por violencia de género, cuando todavía eran pareja. Ahora, tras conocerse esta nueva amenaza, Rojaine enfrenta un nuevo cargo por amenazas agravadas en contexto de género.

"Él entró a mi casa, me rompió la ventana, me ha lastimado a mí y ya tengo una causa contra él. Intentó matarme, me quiso agarrar con un cuchillo. El miedo es que él viene todas las noches en un coche con cuatro presos más que salieron. Les dieron la libertad, el beneficio, y él baja armado. Se trepa por las ventanas para entrar a la casa de mi hija", relató Ana, visiblemente angustiada y rogando ante cámara que la justicia actuara protegiendo a su familia.

Ante la polémica que despertó la aprobación de beneficios masivos, desde el lunes la Corte bonaerense decidió que los habeas corpus pedidos por defensores públicos para obtener la prisión domiciliaria para sus representados, en el contexto de la pandemia, deberán ser aprobados por más de un juez.