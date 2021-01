N i la incertidumbre del año que terminó ni la distancia social pudieron impedir un nuevo romance entre dos famosos que venían de relaciones de larga data. Gustavo Bermúdez y Verónica Varano comenzaron una relación hace poco, en la idílica San Martín de los Andes, ciudad donde vive el actor hace muchos años y en la que la flamante pareja recibió el año nuevo.

La noticia la dio a conocer Ángel de Brito que además publicó una foto donde se los ve a ambos comprando comida en un food truck. "Me dijeron que los presentó alguien y a las reuniones que han ido ya se presentan como novios", reveló el conductor de "Los Ángeles de la mañana".

Aunque el chisme ya se había propagado, este viernes 1ero de enero a las 9 de la mañana Varano ya estaba firme en su cuenta de Instagram transmitiendo en vivo sus habituales clases de yoga fusión. De fondo, se veía claramente el bello paisaje cordillerano, y ante algunas preguntas de sus seguidores por el noviazgo, la morocha prefirió no contestar.

A mediados de 2020, Verónica se separó de Martín Lombardero, el médico cardiólogo con quien estuvo en pareja durante los últimos doce años. En diálogo con "Crónica" en noviembre, explicó: "Es una nueva vida, podría decirse que sí, pero las cosas se van dando, esto terminó de dar el fin a la relación, pero todo en buenos términos. No tenemos hijos en común, era una familia ensamblada y los chicos ya están grandes, así que es una cosa del orden y de charlar. Hablando las personas se entienden, y es buenísimo armar y desarmar las situaciones desde el amor y la comprensión y sabiendo que las cosas a veces tienen un principio y un fin, y esta tuvo un fin".

Cuando le consultamos sobre qué busca hoy de una pareja, la conductora expresó: "No pienso en qué me gustaría que tenga una pareja, sino en la gente en general. Tengo 54 años, ya mi vida no corre por tener una pareja. Siempre quiero rodearme de seres que coincidan en mi forma de ver la vida. No desde lo material, sino desde lo espiritual, y basta, desde ese lugar conecto".

Evidentemente, "algo" encontró en el recordado galán de telenovelas, que por su parte se divorció en 2011 de Andrea González tras 22 años de matrimonio y no se le había conocido una nueva relación oficial. Bermúdez hace rato lleva un perfil mucho más bajo y casi no se lo vio últimamente en la televisión argentina. Trabajó como productor en el canal chileno Chilevisión, y en ficciones como "Sos mi vida" o "El patrón de la vereda".

Este 2021 volverá al ruedo en "Los protectores", la serie que protagonizarán su amigo Adrián Suar, Laurita Fernández y el colombiano Andrés Parra. Será su regreso a la pantalla chica, en la plataforma Disney Plus. Su último trabajo fue en 2014 cuando actuó en "Somos familia", la tira que se emitió por Telefé.