El día después del episodio tampoco fue sencillo para los mineros, que señalaron a "Crónica" la problemática situación que les tocó enfrentar a la hora de conseguir trabajo.

"No fue fácil para la mayoría. Yo creo que somos prejuiciosos, porque decían que nos volvimos millonarios, y la realidad es que a mí todas las empresas me cerraron las puertas", se quejó Sepúlveda. En tanto, para Reygadas el motivo es que tienen "mucha llegada a los medios y las empresas no quieren que se descubran sus irregularidades".

Luego de salir de la mina San José, Sepúlveda volvió a ser padre por tercera vez con su actual pareja de Marito, un niño que hoy tiene 8 años y que es autista, lo que empujó al ex minero a participar el año pasado de un concurso televisivo de Chile llamado "Resistiré", en el cual ganó un premio de 156.000 dólares que piensa destinar a la creación de un centro para chicos con autismo.

Por su parte, Reygadas señaló que, a sus 66 años, se encuentra trabajando como transportista para una compañía en Copiapó, con la cual recorre ciudades y se mantiene activo.