En la búsqueda de "memoria, verdad y justicia", la referente del grupo Movimiento Cromañón, Silvia Bignami, destacó el pedido por parte de familiares y sobrevivientes de que se lleve adelante una patrimonialización del boliche en el que murieron las 194 personas.

"A fines del 2018, el dueño del local, Rafael Levy, sacó las cosas de los chicos, llaveros, ropa, las huellas, hasta la barra del boliche. Ha hecho una lavada de cara por dentro", se quejó Bignami.

Por eso, durante la marcha del día que harán hoy los familiares de fallecidos y sobrevivientes, reclamarán que el oficialismo porteño discuta este proyecto en la Legislatura este año.

"No hay un espacio para la memoria en la ciudad pensando los pibes de Cromañón, no hay un espacio para que los chicos de las escuelas lo visiten, no hay un espacio para elaborar lo que ocurrió, y además es violencia sentir que el dueño de ese lugar tiene el derecho del día de mañana poder poner otro boliche", concluyó.