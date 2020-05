Buscar un lugar agradable para pasar la cuarentena fue el deseo de todos cuando los gobiernos de los diferentes países empezaron a establecer las restricciones. Un hombre eligió un sitio muy especial: una isla de Disney. Sin embargo, su aventura no terminó bien, ya que fue detenido.

Richard McGuire, de 42 años, pasó al menos dos días en Discovery Island, propiedad de Disney, en Florida, a la que definió como "un paraíso tropical". Cuando fue observado en el lugar, las autoridades utilizaron el sistema de altavoces para notificarle que no tenía permitido el ingreso a la propiedad. No obstante, el hombre no respetó las advertencias, por lo que intervinieron agentes de la Unidad Marina de la policía del condado Orange en Bay Lake, que lo detuvieron.

Al prestar declaración, McGuire explicó que no sabía que se trataba de una zona reservada, pese a que había numerosos carteles de "prohibido el acceso". "Declaró no haberse dado cuenta de eso y que el lugar le parecía un paraíso tropical", detallaron las autoridades que trasladaron al sujeto a una prisión de la zona.

Discovery Island, que antes se llamaba Treasure Island, había sido un parque zoológico antes de cerrar sus puertas al público en 1999.