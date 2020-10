Como rezan las estrofas de aquella inolvidable canción "Toda una vida", el popular Dany Martín se encuentra cumpliendo 60 años de recorrido en el mundo de la canción romántica.

En charla con "Crónica", el intérprete de grandes éxitos contó: "Es un verdadero acontecimiento, me cuesta creerlo aunque me da mucho placer. Ese amor que se renueva en forma permanente con el público y que para el artista es el norte, el principal motivo de su existencia. Y yo siempre voy a estar muy agradecido a toda la gente que me acompaña en cada presentación".

Y, en esta línea de gratitud hacia la profesión, Dany evocó que "la circunstancia de haber compartido recitales con el trío Los Panchos, María Martha Serra Lima, Armando Manzanero, Lolita Torres, Antonio Prieto, Daniel Riolobos, Tita Merello y Hugo del Carril, entre otros colegas, me posibilitó tomar conciencia del verdadero alcance de mi oficio".

En estos tiempos de pandemia, "la industria del espectáculo se encuentra sumamente golpeada". "Tengo como proyecto realizar un streaming -el 21 de noviembre a las 21, por la plataforma wama.live- en relación a mis 60 temporadas de trayectoria; no obstante, todos sabemos que no es lo mismo esa presencia única e irremplazable que es el público. Pero ante esta crisis económica, los soportes online son una válida alternativa laboral", admitió.

Debutó el 13 de noviembre de 1960 en el programa "Hoy nace una estrella", por Canal 13, y luego cantó por primera vez en radio El Mundo acompañado por la orquesta del emblemático director Santos Lipesker. Fue el primer argentino de la llamada "nueva ola" en recorrer el mundo. Nada más ni nada menos que Dany Martín: toda una vida en el universo de la música y el show.