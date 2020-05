C on los centros de jubilados cerrados, PAMI anunció que -junto con la Anses- se realizará un pago único para quienes recibían los bolsones alimentarios en esos lugares para que no dejen de percibir esa ayuda.

Luana Volnovich, directora ejecutiva de PAMI, y Fernanda Raverta, directora ejecutiva de la Anses, anunciaron que se otorgará una suma fija y extraordinaria de $1.600 a 540.000 personas afiliadas en reemplazo de los bolsones de alimentos que habitualmente se distribuían a través de Centros de Jubilados y Pensionados y que a raíz de la pandemia se encuentran cerrados.

También señalaron que PAMI asistirá con un subsidio solidario de sostenimiento a esos lugares clave para la socialización y la recreación de las personas mayores. "PAMI tiene 4.200 centros de jubilados y muchos están con riesgo de cerrar porque no pueden afrontar los gastos de la luz, el gas y muchas veces el alquiler, así que hemos determinado también como un complemento un subsidio de $15.000 para que estos centros de jubilados puedan pagar y afrontar financieramente estos próximos meses mientras sus puertas están cerradas", afirmó Volnovich.

El Programa Alimentario brinda de manera mensual a las personas afiliadas que lo necesiten un bolsón que incluye productos secos seleccionados por nutricionistas para complementar la alimentación diaria y que, por las medidas de aislamiento, los centros de jubilados encargados de su distribución no pueden entregar en tiempo y forma.

Frente a esta situación, PAMI implementó un pago extraordinario y por única vez por los meses de marzo, abril y mayo para que las personas que pertenecen al programa reciban $1.600, que se incorporarán como concepto a los recibos de haberes, tras un convenio firmado con la Anses. La suma a depositar es variable, ya que depende de la zona geográfica y la modalidad del bolsón.

"Son dos refuerzos a un sector de la población que es muy vulnerable, y este grupo específicamente es vulnerable dentro del colectivo de jubilados", agregó Volnovich.

La medida significa una inversión total de $960.000.000 para atender la demanda en esta emergencia hasta que se restablezca la entrega de los bolsones en los Centros de Jubilados y Pensionados e implica el 33% adicional respecto del desembolso habitual que hace el instituto para garantizar la seguridad alimentaria de las personas afiliadas que lo necesitan.

Raverta, en tanto, destacó que la Anses participa tanto de la asistencia a las empresas como en el fortalecimiento que se dará al salario de los trabajadores de la salud y a los jubilados.

Descuentos al IFE

La titular de la Anses hizo referencia a la investigación de "Crónica" respecto de quitas ilegales en los pagos del IFE: "Hemos ido ajustando algunas cuestiones. Tuvimos algunas dificultades en relación con un descuento que se hacía a partir del pago del Ingreso Familiar de Emergencia, y vamos a monitorear junto con el Banco Central que no se repita y se hagan las devoluciones", señaló.

Además, prometió trabajar para "reponer al organismo en el lugar de mucha empatía con cada argentino".