Una nueva esperanza llega desde Italia: una vacuna generó anticuerpos capaces de neutralizar el coronavirus. Se espera que las pruebas en humanos comiencen en los próximos meses.

La medicación, que fue desarrollada por el laboratorio Takis junto al Instituto Spallanzani, el centro de virología más importante del país, fue probada con éxito en ratones, por lo que las expectativas de los profesionales son buenas. "Los resultados hasta la fecha son alentadores y superan con creces las expectativas: después de una sola vacuna, los ratones desarrollaron anticuerpos que pueden bloquear la infección del virus en las células", explicó Luigi Aurisicchio, CEO del laboratorio Takis.

Además, el empresario destacó que este trabajo es el "primero en el mundo en haber demostrado la neutralización del coronavirus a través de una vacuna", por lo que esperan que el mismo resultado se consiga "en humanos".

"Habíamos desarrollado cinco vacunas candidatas contra el coronavirus que en pruebas en ratones mostraron una fuerte inmunogenicidad, con una buena respuesta de anticuerpos. El ensayo de Spallanzani nos permitió identificar las dos que dan una mejor respuesta: no es tanto la cantidad de anticuerpos, sino la calidad lo que puede neutralizar bien la región clave de la proteína Spike", el arpón que el virus utiliza para penetrar las células, continuó.

Las potenciales vacunas que desarrolla el laboratorio contienen solamente un fragmento de ADN y se basan en la proteína Spike, que una vez inyectada en el músculo es seguida por un impulso eléctrico muy corto que aumenta la eficacia de la vacuna.

Ante el éxito que ya mostró la droga, desde Takis expresaron confianza en que la vacuna "se pruebe en Italia y esté disponible para todos", por lo que pidió "apoyo de instituciones y socios" para "acelerar el proceso". "Esto no es una carrera y juntos podemos ganar contra el coronavirus", expresó Aurisicchio.

Expectativa única

Para la ONU, el hallazgo de una vacuna será la única manera de retomar la "normalidad", por lo que científicos de varios países trabajan en cerca de un centenar de proyectos para hallar una solución al coronavirus. Especialistas del Reino Unido, Estados Unidos y China ya comenzaron las pruebas en humanos.

Por su parte, el presidente yanqui, Donald Trump, afirmó que está "muy seguro" de que tendrán la vacuna "a finales de año". "Estamos presionando mucho", dijo, y aseguró que varias compañías están "cerca" de obtener la medicación porque "es muy importante". "Estas cosas suelen tomar 5 o 10 años, pero estamos muy cerca, vamos mucho más rápido que ninguna vacuna en la historia. Y la verdad, no me importa si otro país lo logra antes, lo único que me importa es que funcione", concluyó.