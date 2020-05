A rturo Puig siempre habla con calidez y cortesía, pero ahora también está un poco preocupado, como cualquiera. "Son tiempos para cuidarse mucho, el universo nos signó una verdadera batalla, un enorme desafío. Junto con Selva (Alemán) cumplimos el aislamiento en nuestra casa y haciendo caso a todos los consejos médicos y científicos", le contó el actor a "Crónica" en relación con esta gran prueba que vive la humanidad en épocas de pandemia. Su agenda cotidiana se centra en lo doméstico: "Estamos aprovechando estos días para ocuparnos de varios temas de la casa; arreglando algunas cosas que antes por la cuestión laboral habían quedado pendientes y algunas refacciones. Pero, por sobre todas las cosas, le estoy dando un importante espacio a la actividad física, algo que retomé y que me genera un gran bienestar". En relación con las imágenes que nos llegan sobre esta emergencia sanitaria desde Europa y Estados Unidos, el artista expresó que "me causan estupor e impacto; lo que está sucediendo es decididamente terrible desde todo punto de vista y cada país está luchando con lo que tiene y con lo que puede: el objetivo radica en poder salvar vidas, pero lo que estamos observando es realmente muy fuerte". Acerca de uno de los debates sociales del momento, el director teatral apunta: "La salud pública ha tenido y tiene en derredor de estos dramáticos episodios un rol fundamental. Los médicos, los enfermeros, todos los trabajadores de la salud son nuestros verdaderos héroes. Estimo que la salud pública va a tener una suerte de reconsideración por parte del poder. Es para sacarse el sombrero y felicitarlos de por vida; los aplausos de las 21 dan precisión de la gratificación de la gente hacia ellos, al igual que otros estamentos como la policía". Finalmente, consignó: "EL año artístico, en general, tanto teatro como cine y televisión, se encuentra prácticamente perdido y esto lo hemos vivido anteriormente con todo el proceso de la gripe A. Es más, yo creo que toda la temporada escénica va a instalarse nuevamente recién en el verano con Mar del Plata y Villa Carlos Paz. Esto me entristece mucho, ya que había obras que estaban funcionando muy bien y también otra gente con proyectos muy movilizadores".