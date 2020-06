A demás de convivir con el dolor por el femicidio de Natalia Martínez, ocurrido hace seis años, sus seres queridos cargan con el temor y la impotencia propios de los sucesivos intentos del acusado, pareja de la joven, de pedir la excarcelación.

Por si fuera poco, la familia de la víctima denuncia amenazas constantes por parte del entorno del femicida.

El 20 de abril de 2013 Natalia Martínez yacía en el suelo de su vivienda en la localidad bonaerense de Avellaneda, cuando arribaron a su domicilio los paramédicos, junto con el personal policial. La mujer, que atravesaba su séptimo mes de embarazo, presentaba signos de estrangulamiento y marcas de golpes en diferentes partes del cuerpo, las cuales intentó avisarles a las autoridades que se las había provocado su concubino, Oscar Almirón. Pero en el instante en que lo señalaba, Natalia murió.

Aunque parezca mentira, Almirón no fue detenido en el momento, puesto que los funcionarios judiciales a cargo de la causa aguardan los resultados de la autopsia. Sin embargo, la orden de captura se libró un año después, aunque para ese entonces el femicida estaba prófugo.

Fueron los propios seres queridos de Martínez quienes encabezaron la búsqueda del imputado, y bajo ese notable esfuerzo descubrieron que concurría a su puesto laboral, ubicado en Lamadrid y Necochea, en el barrio porteño de La Boca. Luego de tanta insistencia de la familia de la mujer, finalmente el arresto se produjo en los primeros días de enero de este año.

No obstante, en menos de seis meses, la defensa del acusado realizó dos pedidos de excarcelación, uno de ellos fue denegado y el último se encuentra en análisis por las autoridades judiciales. Por esta razón, Alejandra, hermana de Natalia, señaló a "Crónica": "Estamos pidiendo que no lo suelten, porque sería matarla de nuevo a Nati. Nosotros luchamos contra todos para que esté preso Almirón, contra las amenazas de su círculo íntimo, incluso del padre de este en el velorio, quien le dijo a mi papá: ‘Se quedan calladitos o va a haber tiros’". El testimonio da cuenta del calvario que padece la familia de la joven en su lucha por justicia, aunque no bajan los brazos para que Martínez descanse en paz.