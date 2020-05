C reo que mi vida está en peligro", relató ayer, en un video que subió a sus redes sociales, la periodista Carolina Vargas. Allí contó que se encontraba en la comisaría de la salteña localidad de Villa Palacios, donde acababa de efectuar "otra denuncia contra mi ex".

Con lágrimas en los ojos, la mujer explicó su decisión de romper el silencio, por temor ante el acoso violento de quien fuera su pareja, el Claudio G., que según relató la víctima, "se alcoholiza y me acecha en mi domicilio. Tengo miedo, quiero estar tranquila".

"Hago la denuncia publica por dos causas, una es para protegerme, pero la otra es que muchas mujeres que viven lo mismo que yo estoy viviendo puedan denunciar a tiempo. Yo me callé mucho tiempo las persecuciones, hay que decir basta", explicó en la grabación donde, lejos de victimizarse, afirmó: "Ante el acoso de un ex, tu vida está en peligro".

La periodista contó a este diario que la primera denuncia por acoso y amenazas data de hace más de cuatro meses. Luego de la separación, a fin del año pasado, él habría comenzado a amenazarla, con el agravante de que al ser una persona pública en la provincia, conoce sus movimientos diarios. "Empecé en enero a hacer exposiciones en la comisaría, tengo todos los papeles, pero no parece importarle. Es tal la impunidad que la Justicia dictó varias restricciones de acercamiento, que él incumple sistemáticamente".

Vargas dice que vive asustada, que el hombre con el que mantuvo un tiempo "una relación tóxica", le hackeó el celular y sus redes sociales, para controlarla. "Amenaza a la gente que está conmigo, no sé qué de todo pueda cumplir, pero así no se puede vivir", dijo la víctima de amenazas psicológicas.

En una estadística preocupante, según el Observatorio Ahora que sí nos ven, durante el aislamiento se registraron al menos 32 femicidios, mientras crecieron el 39 por ciento los pedidos de auxilio a la línea 144, habilitada para denuncias en todo el país.

Mientras aguarda que los tiempos del proceso judicial se agilicen y la policía actúe con celeridad ante las reiteradas muestras de peligro, Vargas escribió anoche en sus redes: "Ahora no soy sólo yo, ya no es por mí, es por cada mujer que, entre las sombras de un condicionamiento social, vive presa de hombres que todavía, en este tiempo, creen que son dueños de la vida de una mujer. No creo estar errada en haber dicho "basta, no te quiero cerca nunca más, por favor".