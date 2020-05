La excarcelación por la pandemia del ex militar Ramón Eugenio Llull (foto), que había sido condenado a 12 años de prisión por violar a su nieta cuando ella tenía siete, fue un duro impacto para la ciudad neuquina de Junín de los Andes. "Le dan domiciliaria por la edad, pero se cag... en la edad que yo tenía cuando me destruyó la vida", se lamentó la víctima.

Los jueces del Tribunal de Impugnación, Richard Trincheri, Liliana Deiub y Federico Sommer, fueron los que dictaron la prisión domiciliaria para el abusador al considerar que por tener 69 años se encuentra dentro del grupo de riesgo de contagio de Covid-19. "El penal tiene capacidad para 10 personas y había 33. ¿Cuánto tardaría en propagarse el virus si se contagia uno de los internos?", se preguntó uno de los magistrados al justificar la medida que después fue resuelta por la jueza de garantías de Zapala, Leticia Lorenzo.

En diálogo con La Mañana de Neuquén, la joven que fue atacada por su abuelo cuando tenía entre 7 y 11 años cuestionó: "El juez salió a decir que yo tenía 20 años ahora, como si eso significara que porque soy más grande y pasó el tiempo ya lo superé, pero se equivoca, esto no se supera en toda la vida". "Me dio mucha bronca porque yo siento que no pagó por nada de lo que me hizo", agregó.